US Open: Ο Τάιγκερ Γουντς "αποθεώνει" τον Ναδάλ (vid)

Στο "Άρθουρ Ας" είναι αυτή την ώρα ο Τάιγκερ Γουντς για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του Ναδάλ με τον Τσίλιτς για τον 4ο γύρο του US Open.

O μυθικός παίκτης του γκολφ, το οποίο παίζει και ο Ναδάλ, υποστηρίζει φανατικά τον Ισπανό και τον χειροκροτούσε επί ώρα όρθιος όταν ξέφυγε στο 4ο σετ και κάλπαζε προς τη νίκη.

Ο Γουντς δεν έχει κρύψει την συμπάθεια του στο τένις και έχει μια... αδυναμία στον Ισπανό.

Μιλώντας για τον Γουντς ο Ναδάλ μετά από το τέλος του αγώνα είπε μεταξύ άλλων πως είναι μεγάλη τιμή να παρακολουθεί τον αγώνα του ο Τάιγκερ ενώ δήλωσε πως χάρηκε που επέστρεψε φέτος στους τίτλους.

Rafa's tennis is @TigerWoods approved

@usopen | @TigerWoods | #USOpen pic.twitter.com/TQmlc62VW8

