Μια νίκη μακριά από τον 100η στο US Open είναι η Σερένα Ουίλιαμς.

Η σπουδαία Αμερικανίδα με τα 6 US Open κέρδισε με 6-3, 6-4 την Πέτρα Μάρτιτς στον 4ο γύρο και την Τρίτη απέναντι στην Κινέζα Γουάνγκ θα ψάξει την 100η νίκη της.

Εάν τα καταφέρει θα είναι η 2η στην ιστορία που θα φτάσει τις 100 αφού τα έχει καταφέρει η Κρις Έβερτ που τελείωσε την καριέρα της με 101 νίκες.

Η τενίστρια από την Κροατία προηγήθηκε 0-1 με μπρέικ αλλά η Αμερικανίδα ανέτρεψε με μπρέικ τα δεδομέμα για το 2-1. Έφτασε στο 5-3 και με μπρέικ έκλεισε το σετ.

Στο 2ο πάλι η Μάρτιτς θα κάνει το 0-1 και το 1-2 αλλά η Σερένα με μπρέικ θα πάρει προβάδισμα με 3-2 και με 4-2 στη συνέχεια.

Η Μάρτιτς θα μειώσει σε 4-3 και σε 5-4 αλλά η Σερένα θα κερδίσει το 10ο γκέιμ και θα δώσει τέλος στο παιχνίδι.

Αυτή θα είναι η 16η παρουσία της σε προημιτελικό στο US Open.

To παιχνίδι είχε διάρκεια 1.31΄.Η Σερένα είχε 37-11 winners αλλά και 19-12 αβίαστα λάθη.

One forehand after another...

Serena Williams snags the break and leads Martic 4-2 in the second.@serenawilliams | #USOpen pic.twitter.com/Rn2Ep0IuOr

— US Open Tennis (@usopen) 1 Σεπτεμβρίου 2019