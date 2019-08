Συγκάτοικο... στην κορυφή του πίνακα των συμμετοχών στο US Open έχει πλέον η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα.

Η Αμερικανίδα που συμμετείχε για τελευταία φορά το 1993 στο τουρνουά είχε ολοκληρώσει τότε με την 21η συμμετοχή της και με 4 τίτλους.

Μετά από 16 χρόνια έφτασε η ώρα να ισοφαριστεί! Το κατόρθωσε η 39χρόνη Βένους Ουίλιαμς στον αγώνα της με την Κινέζα Ζενγκ.

Η Βένους έχει κερδίσει το τρόπαιο το 2000 και το 2001 και η πρώτη της συμμετοχή είναι πίσω στο 1997 όπου είχε φτάσει έως τον τελικό όπου και είχε χάσει από την Μαρτίνα Χίνγκις.

1997 2019

Venus Williams ties Martina Navratilova for the most #USOpen appearances in the Open Era.@Venuseswilliams | #WomenWorthWatching pic.twitter.com/9E3ZMwWRuh

— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2019