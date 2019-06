Μετά από 5 ώρες και 9' αγώνα ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 6-7(6) , 7-5, 4-6, 6-3, 6-8 σετ από τον Σταν Βαβρίνκα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Roland Garros.

Ο Έλληνας τενίστας έδωσε επική μάχη απέναντι σ' έναν παίκτη που έχει κερδίσει τρία Grand Slam και έχασε το παιχνίδι με έναν αμφισβητούμενο πόντο στο φινάλε.

Στο χώμα δεν υπάρχει replay και έτσι ο διαιτητής έδωσε τον πόντο στον Ελβετό ο οποίος πήρε το παιχνίδι και την Τρίτη θα παίξει με τον Φέντερερ στους "8".

Αξίζουν συγχαρτητήρια και στους δυο παίκτες. Ο Στέφανος έκανε τεράστια προσπάθεια αλλά σταμάτησε στους "16" όπου και έπαιξε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο γαλλικό όπεν.

Ο Τσιτσιπάς είχε 195 έναντι 194 πόντων του Βαβρίνκα. Ο Ελβετός είχε 16-3 άσους, 62-61 winners και 55-48 αβίαστα λάθη. Τα διπλά λάθη ήταν 6 για τον Στέφανο και 3 για τον Σταν.

Καθοριστικά ήταν και τα χαμένα μπρέικ ποιντ αφού ο Τσιτσιπάς είχε 22 (5/27) και ποσοστό 18%. Ο αντίπαλος του είχε 35% με 5/14.

Απώλεια στο τάι μπρέικ!

Στο 1ο σετ κανείς δεν έφτασε σε μπρέικ και με όπλο το σερβίς τους οι δυο παίκτες έφτασαν στο 6-6.

Το παιχνίδι είχε τον ίδιο ρυθμό. Ο Ελβετός παίρνει προβάδισμα και ο Έλληνας "απαντά". Στο τάι μπρέικ ο Βαβρίνκα θα προηγηθεί (2-0) αλλά ο Τσιτσιπάς θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Δυο ακόμη λάθη του Ελβετού θα δώσουν προβάδισμα 4-2 στον Έλληνα αλλά τρία άουτ επιτρέπουν στον Βαβρίνκα να κάνει το 4-5 και να το κερδίσει με 8-6.

Το 1ο σετ κράτησε 56'. Ο Βαβρίνκα είχε 5-0 στους άσους!

Ισχυρό προβάδισμα και ισοφάριση!

Στο 2ο σετ ο Τσιτσιπάς με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0! Το 3-0 έρχεται εύκολα αλλά ο Βαβρίνκα δεν επιτρέπει στον Τσιτσιπά το 2ο μπρέικ και θα μειώσει σε 3-1.

Ο Βαβρίνκα θα πάρει 5 συνεχόμενους πόντους και θα μειώσει σε 3-2 με μπρέικ.

Η αντεπίθεση θα συνεχιστεί και θα φτάσει στο 3-3 με σερί 3-0.Ο Τσιτσιπάς θα επιστρέψει με το 4-3 και το 5-3 με μπρέικ!

Ο Βαβρίνκα με την εμπειρία του μειώνει σε 5-4. Ο Στέφανος έχει τρεις ευκαιρίες να κερδίσει το σετ αλλά ο Σταν τον πιέζει και τελικά θα ισοφαρίσει σε 5-5.

Ο Τσιτσιπάς με "πατημένο" γκάζι θα πάρει προβάδισμα με 6-5 και θα κερδίσει με 7-5.

Χαμένο σετ

Στο 3ο σετ το ξεκίνημα του Τσιτσιπά είναι σπουδαίο. Θα προηγηθεί με 1-0 και 2-1 αφού έχει "σβήσει" και το μπρέικ ποιντ του Ελβετού.

Ο Ελβετός θα ισοφαρίσει σε 2-2 και φτάνει κοντά στο μπρέικ αλλά ο Έλληνας θα το "σβήσει" για το 3-2. Οι πόντοι είναι 105-101 υπέρ του Τσιτσιπά και ο αντίπαλος του έχει 10-2 άσους.

Ο Βαβρίνκα θα ισοφαρίσει σε 3-3, φτάνει στο 3-4 με μπρέικ και στο 3-5.

Ο Τσιτσιπάς με ώριμο παιχνίδι θα φτάσει στο 4-5 αλλά δεν αντέχει στα συνεχή χτυπήματα του αντιπάλου του και θα χάσει με 6-4 το σετ.

Το ρολόι στο φινάλε του 3ου σετ γράφει 3 ώρες και 2 λεπτά. Ο Βαβρίνκα έχει 10-3 άσους και ο Τσιτσιπάς 36-32 αβίαστα λάθη και 5-2 διπλά λάθη.

Άνετα το 2-2!

Στο 4ο σετ ο Τσιτσιπάς αρχίζει με 2-0 και μπρέικ (!) Ο Βαβρίνκα έχει 2 ευκαιρίες για μπρέικ αλλά ο Τσιτσιπάς θα φτάσει στο 3-0!

Με μπρέικ μειώνει σε 3-1 και φτάνει στο 3-2. Ο Τσιτσιπάς "απαντά" με μπρέικ για το 4-2 και στο 5-2.

Ο Τσιτσιπάς φτάνει στο 6-3 και ισοφαρίζει σε 2-2.

Ένας αμφισβητούμενος πόντος...

Στο 5ο ο Βαβρίνκα δεν αφήνει το μπρέικ του Τσιτσιπά και κερδίζει το γκέιμ αλλά ο Έλληνας ισοφαρίζει άμεσα σε 1-1.

Ο Βαβρίνκα συνεχίζει να "χτυπά" με άσους και με τον 15ο του θα προηγηθεί στο σετ.

Ο Τσιτσιπάς ισοφαρίζει σε 2-2 και 3-3 αλλά ο Βαβρίνκα με λάθη του Στέφανου θα πάρει και πάλι το προβάδισμα.

Ο Έλληνας με άνεση και με ωριμότητα θα παίξει για το 4-4. Με τα τρομερά σερβίς του ο Βαβρίνκα θα προηγηθεί εκ νέου αλλά ο Τσιτσιπάς κάνει επίδειξη δύναμης και φτάνει στο 5-5!

Μετά από ένα γκέιμ λαθών ο Βαβρίνκα θα κάνει το 5-6 αλλά ο Τσιτσιπάς με την συμπλήρωση 5 ωρών ισοφαρίζει σε 6-6.

Ο 34χρόνος Βαβρίνκα αντέχει και με άουτ του Τσιτσιπά θα προηγηθεί με 7-6 και στο φινάλε πήρε έναν αμφισβητούμενο πόντο και κέρδισε 8-6 και 3-2 μετά από 5 ώρες και 9 λεπτά!

5 hours, 9 minutes. 1 amazing tennis match.@stanwawrinka outlasts Tsitsipas 7-6(6) 5-7 6-4 3-6 8-6 to reach the quarter-finals at Roland-Garros.

https://t.co/YBfhOfEkVk#RG19 pic.twitter.com/2Ql6Rz92on

— Roland-Garros (@rolandgarros) 2 Ιουνίου 2019