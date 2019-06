Εκτός Roland Garros η Σερένα (vid)

Μπορεί η Σερένα Ουίλιαμς να μη θυμίζει όσα έκανε στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά ακόμη και σε αυτή την κατάσταση παρέμενε φαβορί για τον τίτλο στο Παρίσι.

Η συμπατριώτισσά της όμως, Σοφία Κένιν (Νο36 στον κόσμο) έπαιξε καταπληκτικά και τη νίκησε με 2-0 σετ (6-2, 7-5) σε 93 λεπτά αγώνα.

Η Κένιν στον γύρο των «16» θα αντιμετωπίσει την Άλισον Μπάρτι (Νο8) από την Αυστραλία.

In only her second main draw appearance in Paris, @SofiaKenin takes out 3x Champion Serena Williams 6-2 7-5.

Reaches first R16 at a Slam. #RG19 pic.twitter.com/Eg7qtewEDJ

— Roland-Garros (@rolandgarros) 1 Ιουνίου 2019