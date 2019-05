Το μεσημέρι (μετά τις 13:30) θα μάθουμε εάν ο Τσιτσιπάς θα είναι στον 4ο γύρο του Roland Garros.

Μπορεί το παιχνίδι του να ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής να κέρδισε με 2-0 σετ και να ήταν στο 5-5 στο 3ο σετ κόντρα στον Κραΐνοβιτς αλλά το σκοτάδι δεν επέτρεψε στους δυο παίκτες να συνεχίσουν.

Έτσι το παιχνίδι ορίστηκε στο ίδιο κορτ το Σάββατο μετά από τον αγώνα της Χάλεπ με την Τσουρένκο που αρχίζει στις 12:00.

Φυσικά το πλεονέκτημα έχει ο Έλληνας τενίστας ο οποίος εύκολα ή δύσκολα θα φτάσει στην πρόκριση στους "16' του τουρνουά.

Αντίπαλος για το ζευγάρι του Έλληνα με τον Σέρβο επίσης δεν προέκυψε αφού αν και ο Βαβρίνκα έχει προβάδισμα με 7-6 (5), 7-6 (4) έναντι του Ντιμιτρόφ το παιχνίδι διακόπηκε για τον ίδιο λόγο.

Κέρδισε και τα λάθη του...

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς με ανατροπή μετά από 46' έφτασε στην επικράτηση με 7-5. Μεγάλος αντίπαλος δεν ήταν ο Σέρβος αλλά τα λάθη του.

Είχε 4 διπλά λάθη (έναντι 0) και 17 αβίαστα λάθη (έναντι 11) και κέρδισε το σετ.

Ο Τσιτσιπάς παίρνει χωρίς απώλεια το 1ο γκέιμ αλλά ο Κραϊνοβιτς θα κάνει μπρέικ και θα προηγηθεί με 1-2 και χωρίς απώλεια με 1-3!

Με άσο ο Έλληνας μειώνει σε 2-3 αλλά ο Σέρβος θα φτάσει στο 2-4. Από εκεί ξεκινά η αντεπίθεση του Τσιτσιπά ο οποίος θα ισοφαρίσει σε 4-4 με μπρέικ και θα προηγηθεί με καλά χτυπήματα με 5-4.

Ο Σέρβος ισοφαρίζει σε 5-5 αλλά ο Τσιτσιπάς είχε ψύχραιμος και με 2 σερί γκέιμ θα πάρει και το σετ.

Ελληνικός αέρας στο Παρίσι

Στο 2ο σετ ο Τσιτσιπάς κάνει μπρέικ στο 3-1 και δείχνει να είναι πολύ καλύτερος από το πρώτο σετ. Με δυο άσους κερδίζει και το 5ο γκέιμ (4-1) αλλά ο αντίπαλος του μειώνει σε 4-2.

Ο Τσιτσιπάς θα πατήσει... γκάζι για το 5-2 αλλά ο Σέρβος αντιδρά για το 5-3. Με winner παίρνει το 2ο σετ με 6-3 και "γράφει" το 2-0.

Έχει φτάσει τους 30 winners έναντι 11 του αντιπάλου του και γι' αυτό φτάνει στο 2-0 σε 1.24'.

Ανατροπή αλλά διακοπή!

Στο 3ο σετ προηγήθηκε με 0-1 ο Σέρβος αλλά ο Έλληνας γρήγορα ανέτρεψε τα δεδομένα και με μπρέικ θα κάνει το 2-1! Ο Φίλιπ παίρνει πίσω το μπρέικ (2-2) και κάνει το 2-3.

Ο Σέρβος συνεχίζει δυνατά με νέο μπρέικ για το 2-4 και στο 2-5. Ο Τσιτσιπάς μετά από σπουδαία προσπάθεια κάνει το 3-5 και το παιχνίδι θα συνεχιστεί παρά την σχετική διαβούλευση για να διακοπεί λόγω έλλειψης καλού φωτισμού.

Ο Τσιτσιπάς συνεχίζει την αντεπίθεση του και φτάνει στο 4-5 με μπρέικ! Χωρίς να χάσει πόντο ισοφαρίζει σε 5-5 αλλά το σκοτάδι έχει πέσει πλέον και το παιχνίδι θα διακοπεί!

