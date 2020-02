Τιμ - Τζόκοβιτς 2-3: Καρδιά πρωταθλητή και 8ο στη Μελβούρνη (vids)

Με τεράστια ανατροπή ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε τον 8ο τίτλο του στο Australian Open.

O Σέρβος επικράτησε με 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 του Ντομινίκ Τιμ μετά από 3.59' στον τελικό που διεξήχθη στη Rod Laver Arena και είναι για 8η φορά στην κορυφή.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αν και βρήκε σθεναρή αντίσταση από τον Αυστριακό με καρδιά πρωταθλητή επέστρεψε στον αγώνα από το 1-2 και διατήρησε το απόλυτο (8/8) στους τελικούς!

Αυτό είναι το 17ο Grand Slam για τον "Νόλε" με τον Ναδάλ να έχει 19 και τον Φέντερερ 20!

Με τη νίκη του αυτή ο Τζόκοβιτς επέστρεψε και στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης ενώ ο Τιμ θα είναι την Δευτέρα στο Νο4.

Ο Τζόκοβιτς έχει κερδίσει τίτλο στη Μελβούρνη, το 2008, το 2011, το 2012, το 2013, το 2015, το 2016, το 2019 και το 2020.

Στο παιχνίδι οι άσοι ήταν 13-9 για τον Τιμ, που ήταν σπουδαίος στον 1ο τελικό του στο ΑΟ, τα διπλά λάθη ήταν 5-5 και τα αβίαστα 57-57! Οι winners ήταν 55-46 για τον Τιμ ενώ και οι δυο είχαν 5/12 μπρέικ πόιντ.

Οι πόντοι ήταν 157-147.

Μέτρησε η εμπειρία...

Με δυο άσους ο Τζόκοβιτς ανοίγει το 1ο σετ (1-0) και με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0 και εν συνεχεία στο 3-0.

Δύσκολα ο Τιμ θα μειώσει σε 3-1 όμως ο Νόλε θα κερδίσει το 5ο γκέιμ (4-1). Με μπρέικ θα μειώσει σε 4-3 ο Τιμ και στο 8ο γκέιμ θα σβήσει μπρέικ ποιντ για να ισοφαρίσει σε 4-4, μ' ένα σερί 3-0!

Το 5-4 είναι για τον Σέρβο. Στο 10ο γκέιμ ο Τιμ θα σβήσει σετ πόιντ αλλά με δικό του διπλό λάθος (1ο γενικά στο σετ!) ο "Νόλε" θα φτάσει τελικά στο μπρέικ και στο 6-4 σε 52'.

Οι winners είναι 12-9 για τον Τιμ, τα αβίαστα 16-14 για τον Αυστριακό, ενώ οι πόντοι είναι 40-33.

Αποφασισμένος...

Ο Τιμ θα προηγηθεί με μπρέικ και 2-1 στο 2ο. Ο Τζόκοβιτς σβήνει 2 μπρέικ ποιντ αλλά στο 3ο με διπλό λάθος του δίνει το γκέιμ στον Αυστριακό!

Το 4ο γκέιμ είναι για τον Τιμ (3-1) με τον Σέρβο να μειώνει σε 3-2. Με διπλό λάθος του Τιμ ο Τζόκοβιτς θα φτάσει σε μπρέικ ποιντ στο 6ο γκέιμ αλλά ο Αυστριακός θα το σβήσει με winner για να φτάσει στο 4-2!

Ο Σέρβος με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 4-4 αλλά ο Αυστριακός θα το πάρει πίσω για να προηγηθεί με 5-4 και να κερδίσει το σετ με 6-4.

Στο 2ο σετ ο "Νόλε" έχει 3-1 διπλά λάθη και 13-11 αβίαστα λάθη. Οι winners είναι 13-7 για τον Τιμ.

Προβάδισμα τίτλου!

Ο Τιμ αρχίζει με μπρέικ στο 3ο (1-0) και αφού σβήσει μπρέικ ποιντ του αντιπάλου του θα φτάσει στο 2-0 και στο 3-0 με νέο μπρέικ!

Με άσο ο Αυστριακός θα κλείσει το 4ο γκέιμ (4-0) και ο Τζόκοβιτς μειώνει σε 4-1. Ο Τιμ με άσο θα φτάσει στο 5-1 αλλά ο "Νόλε" θα πάρει το 7ο (5-2).

Στο 8ο γκέιμ ο Σέρβος θα σβήσει 3 σετ πόιντ του Τιμ, εκείνος με τη σειρά του θα του σβήσει μπρέικ πόιντ και τελικά θα πάρει το γκέιμ και το σετ με 6-2!

Οι πόντοι είναι 32-24 για τον Αυστριακό.

Ισοφάριση από Τζόκοβιτς!

Στο 4ο σετ και στο 3ο γκέιμ ο "Νόλε" θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να προηγηθει με 2-1 και εν συνεχεία με 3-2.

Ο Τιμ θα ισοφαρίσει σε 3-3 αλλά ο Τζόκοβιτς με μπρέικ θα ανατρέψει τα πάντα για να πάρει κεφάλι με 5-3 και να επικρατήσει με 6-3!

Καρδιά πρωταθλητή !

Στο 5ο σετ ο Τζόκοβιτς με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1. Στο 4ο γκέιμ ο Σέρβος θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ για να φτάσει στο 3-1!

Ο Τιμ θα μειώσει σε 3-2 αλλά με άσο ο "Νόλε" θα κλείσει το 6ο γκέιμ για το 4-2. Ο Αυστριακός θα σβήσει μπρέικ πόιντ του Σέρβου για να μειώσει σε 4-3.

Το 5-3 είναι για τον "Νόλε" και ο Τιμ θα μειώσει σε 5-4 αλλά θα χάσει με 6-4!

