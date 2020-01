Ο Φέντερερ νόμιζε ότι "έσβησε" 3 και όχι 7 ματς πόιντ! (vid)

Ωραίο και αυτό. Ο Ρότζερ Φέντερερ μετά από 3,5 ώρες αγώνα με τον Τένις Σάντγκρεν πήγε στη συνέντευξη Τύπου για να μιλήσει για τη νίκη του αλλά ξέχασε πόσα ματς πόιντ έσβησε...

Μάλλον δεν ξέχασε αλλά νόμιζε ότι ήταν 3 αλλά ήταν 7 στο 4ο σετ!

Ο Ελβετός έφτασε τελικά στη νίκη όπως και με τον Μίλμαν ο οποίος στο σούπερ τάι μπρέικ είχε προηγηθεί με 8-4 αλλά έχασε με 10-8 το σετ και το παιχνίδι.

Ο Φέντερερ τόνισε πως ήταν τυχερός και σημείωσε μεταξύ άλλων: «Κοιτάξτε, αφού μπορώ να ξεφύγω από ένα τέτοιο ματς, ένα ματς σαν αυτό με τον Μίλμαν, ναι, πιστεύω. Έχει τελειώσει μόνο όταν δώσω το χέρι στον αντίπαλο. Ναι, πιστεύω μέχρι πραγματικά να έχει τελειώσει το παιχνίδι, ποτέ πριν τελειώσει».

.@rogerfederer doesn't remember all 7️ match points Sandgren had.

"I could have blinked at the wrong time and shanked and that would have been it. I was definitely incredibly lucky today." #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/bvyDNSgAua

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020