Τσιτσιπάς - Ράονιτς 0-3: Αποχαιρέτησε νωρίς ο Στέφανος (vids)

Στον 3ο γύρο ολοκληρώθηκε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Australian Open 2020.

Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε μετά από 2.30' από τον Καναδό Μίλος Ράονιτς με 7-5, 6-4, 7-6 (2) πραγματοποιώντας κακή εμφάνιση.

Ο Καναδός χρησιμοποίησε πολύ καλά το σερβίς του και ο Τσιτσιπάς δεν έφτασε σε μπρέικ ποιντ στο παιχνίδι! Ο Ράονιτς είχε 2/6 μπρέικ πόιντ και ο Στέφανος 0/0.

Την περασμένη χρονιά ο Τσιτσιπάς είχε φτάσει έως τα ημιτελικά του Australian Open αλλά φέτος θα ολοκληρώσει στους "32".

Οι άσοι ήταν 19-9 για τον Καναδό, όπως και οι winners 55-23, ενώ ο Έλληνας είχε 14 έναντι 32 αβίαστα λάθη.

Το Australian Open 2020 δεν πήγε καλά για τον Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος όμως έχει μπροστά του μια "καυτή" χρονιά για να δείξει αυτό που αξίζει και να πετύχει με δουλειά και υπομονή τους στόχους του.

Ο έμπειρος Ράονιτς συνεχίζει για να παίξει στους "16" με τον Μάριν Τσίλιτς.

Διαφορά ενός μπρέικ...

Ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 και 3-2 στο 1ο σετ αλλά ο Ράονιτς θα φέρει το παιχνίδι στο 3-3.

Με δυσκολία ο Έλληνας θα πάρει και πάλι... κεφάλι με 4-3 με τον Καναδό να ισοφαρίζει και πάλι(4-4).

Το 9ο γκέιμ είναι για τον Στέφανο και ο Ράονιτς με άσο οδηγεί το σετ στο 5-5. Ο Μίλος έχει τριπλό μπρέικ ποιντ στο 11ο και τα καταφέρνει με την 2η για το 6-5!

Τελικά μετά από 49' ο Καναδός επικρατεί 7-5 και κερδίζει το σετ. Οι άσοι είναι 9-2 για τον Ράονιτς ο οποίος έχει και 23-6 winners.

Έμεινε στην προσπάθεια...

Στο 2ο σετ και στο 1ο γκέιμ ο Στέφανος σβήνει τριπλό μπρέικ ποιντ του Ράονιτς αλλά με την 4η ο Καναδός θα καταφέρει να φτάσει σε μπρέικ (1-0).

Με καλό σερβίς θα προηγηθεί με 2-0 αλλά ο Τσιτσιπάς θα κερδίσει το 3ο γκέιμ. Ο Ράονιτς θα προηγηθεί με 4-2 και 5-3.

Ο Τσιτσιπάς θα κερδίσει το 9ο γκέιμ (5-4) και στο 10ο ο Ράονιτς θα έχει 5 σετ πόιντ! Ο Έλληνας θα σβήσει τα 4 αλλά θα χάσει στο φινάλε το σετ με 6-4.

Κακός εαυτός

Στο 3ο σετ ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 και θα ισοφαριστεί σε 2-2. Με την συμπλήρωση 2 ωρών αγώνα ο Έλληνας θα φτάσει στο 3-2 αλλά θα χάσει το 6ο γκέιμ (3-3).

Το 4-3 είναι για τον Έλληνα που θα πάει και στο 5-4. Ο Ράονιτς θα ισοφαρίσει σε 5-5 όμως ο Στέφανος χωρίς να χάσει πόντο θα προηγηθεί με 6-5.

Ο Ράονιτς θα κερδίσει το 12ο και έτσι θα οδηγηθούμε σε τάι μπρέικ. Εκεί με 7-2 θα πάρει το παιχνίδι!

@milosraonic upsets sixth seed Stefanos Tsitsipas, 7-5 6-4 7-6(2) to advance to the 2nd week at the #AusOpen for the 7th time. #AO2020 pic.twitter.com/CdzoL5riQc

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020