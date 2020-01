Κις - Σάκκαρη 0-2: Με επική εμφάνιση στον 4ο γύρο η Μαρία (vids)

Ιστορία έγραψε στη Μελβούρνη η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-4, 6-4 την Μάντισον Κις σε 1.15 και για πρώτη φορά στην καριέρα της είναι στον 4ο γύρο στο Australian Open.

Με επική εμφάνιση δεν άφησε κανένα περιθώριο και έτσι έγινε η πρώτη τενίστρια από την χώρα μας μετά από την Λένα Δανιηλίδου (2003) που φτάνει στους "16" στη Μελβούρνη.

Αυτή είναι γενικά και η πρώτη παρουσία της Μαρίας σε 4ο γύρο Grand Slam. Επόμενη αντίπαλος της θα είναι την Κυριακή η Τσέχα Πέτρα Κβίτοβα.

Η Πέτρα είναι στο Νο8 και είναι η περσινή φιναλίστ του AO. Οι δυο τους έχουν παίξει 3 φορές και η Σάκκαρη έχει 2 νίκες (Ρώμη, Σισνινάτι) και μια η Κβίτοβα στο Μαϊάμι.

Η Μαρία είχε 21 αβίαστα έναντι 40-0, 9-17 winners ενώ η Κις είχε 6-0 άσους. Η Σάκκαρη είχε 4/10 μπρεικ ποιντ και η Κις 2/5.

Ο αγώνας

Η Κις αρχίζει με love γκέιμ (1-0) αλλά η Σάκκαρη ισοφαρίζει σε 1-1 και με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1!

Στο 4ο γκέιμ η Σάκκαρη θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να φτάσει στο 3-1 και με νέο μπρέικ θα βρεθεί στο 4-1 μέσα σε αποθέωση από τους Έλληνες θεατές.

Η Σάκκαρη θα προηγηθεί με 5-2 αλλά η Κις θα μειώσει σε 5-3 με μπρέικ και εν συνεχεία σε 5-4! Στο 10ο η Κις θα σβήσει δυο σετ πόιντ της Μαρίας αλλά η Ελληνίδα θα εκμεταλλευτεί το 3ο για να φτάσει σε 35' στο 6-4!

Έδειξε τα δόντια της...

Στο 2ο σετ και στο 3ο γκέιμ η Μαρία έχει τριπλό μπρέικ ποιντ αλλά η Αμερικανίδα δεν της επιτρέπει να φτάσει σε μπρέικ και θα προηγηθεί με 2-1.

Η Ελληνίδα θα ισοφαρίσει σε 2-2 αλλά η Κις με μπρέικ θα πάρει προβάδισμα με 4-2! Η Σάκκαρη θα πάρει το μπρέικ πίσω για το 4-3 και θα ισοφαρίσει σε 4-4.

Η Σάκκαρη με μπρέικ θα προηγηθεί με 5-4 και αφού σβήσει μπρέικ ποιντ της Κις θα κερδίσει σε 1.15 το παιχνίδι!

Sakkari Sensation @mariasakkari knocks out 10th seed Madison Keys 6-4 6-4 to advance to her first #AusOpen fourth round and become the first Greek woman to make the second week at a Grand Slam since Eleni Daniilidou (2005 #Wimbledon) #AO2020 pic.twitter.com/fs4CrdlV9f

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020