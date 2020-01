Ο Καναδός Μίλος Ράονιτς (Νο35) θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον 3ο γύρο του AO.

Για να φτάσει στους "32" ο Ράονιτς επικράτησε με 6-3, 6-4, 6-2 του Κριστιάν Γκαρίν στον 2ο γύρο χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες.

Με τον Έλληνα θα παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του την Παρασκευή και όπως δήλωσε ήδη δεν έχει άγχος και θα κάνει το παιχνίδι του και θέλει να το απολαύσει!

Ο Ράονιτς, που έχει ρίζες από το Μαυροβούνιο, αλλά παίζει για τον Καναδά μόνο εύκολος αντίπαλος δεν θα είναι για τον Στέφανο.

Έχει παίξει στον τελικό του Wimbledon 2016 όπου είχε χάσει από τον Μάρεϊ ενώ έχει φτάσει έως το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης τον Νοέμβριο του 2016.

Στο Australian Open έχει να επιδείξει την συμμετοχή του στον ημιτελικό του 2016 ενώ το 2015, το 2017 και το 2019 έφτασε στους "8".

221km... second serve... to win the second set.

It's just not fair @milosraonic.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/AKcvmDgxv1

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2020