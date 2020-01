Σε... δεύτερη μοίρα έχει περάσει ο αγώνας του 1ου γύρου του Australian Open ανάμεσα στον Ντιμιτρόφ και τον Λοντέρο.

Ο Βούλγαρος είναι στο 2-1 στο παιχνίδι με τον Αργεντινό αλλά όλοι ασχολούνται με τη νέα φόρμα που λάνσαρε στο τουρνουά.

Τα social media έχουν πάρει... φωτιά ενώ και μια συμπατριώτισσα του στις εξέδρες του ζήτησε να τον παντρευτεί!

Have you spotted any other fashion statements on Day 1? #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/d6c8enLxqg

That moment when you realize @GrigorDimitrov might actually see your proposal

#AO2020 |#AusOpen pic.twitter.com/fMmboggALj

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2020