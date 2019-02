Τα σύνορα δύσκολα να τα περάσουν οι Γάλλοι προπονητές.

Σε Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία δεν υπάρχει προπονητής από τη χώρα της πρωταθλήτριας κόσμου ούτε για δείγμα.

Χαρακτηριστικό είναι πως στη Ligue 1 βρίσκονται 16 Γάλλοι τεχνικοί. Στα άλλα τέσσερα κορυφαία πρωταθλήματα... μηδέν!

0 - French managers in each of the top 5 leagues at the moment :

Ligue 1 : 16

Premier League : 0

Liga : 0

Serie A : 0

Bundesliga : 0

Outdated ? pic.twitter.com/2J8qvIptMV

