Ανάλυση: Πόσο… μακριά πηγαίνει το Παγκόσμιο Κύπελλο; (graphs)

Μόλις τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από τη νίκη της Γερμανίας στη Βραζιλία, η οποία την κατέστησε ως την πρώτη ευρωπαϊκή εθνική ομάδα που κερδίζει το τρόπαιο σε διοργάνωση στη Λατινική Αμερική. Το μοτίβο ως τότε ήθελε τις χώρες της Γηραιάς Ηπείρου να μην καταφέρνουν να φτάσουν ως το τέλος του δρόμου, όσο σπουδαίες κι αν υπήρξαν.

Ο σκοπός της έρευνας επικεντρώνεται στη συλλογή δεδομένων από τέσσερις μεγάλες εθνικές ομάδες, τη Βραζιλία, τη Γερμανία, την Αργεντινή και την Ιταλία και στη μελέτη σχετικά με τις επιδόσεις τους ανά διοργάνωση, που διεξάγεται σε ποικίλες χώρες και ηπείρους. Τα στοιχεία προέρχονται από όλα τα Παγκόσμια Κύπελλα από το 1958 κι έπειτα, με εξαίρεση τα Μουντιάλ που διοργάνωσε κάποια απ’ αυτές τις χώρες.

Κάθε δεδομένο θα έχει ξεχωριστή βαρύτητα, ώστε στο τέλος να παραχθεί ένα συνολικό σκορ για κάθε χώρα, ενώ θα περιλαμβάνεται και η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ της χώρας όπου κατακτήθηκε ένα τρόπαιο από τη «βάση» της Εθνικής. Με αυτήν θα διαιρείται το τελικό σκορ και η τιμή που θα προκύπτει για καθεμιά θα ορίσει και την τελική της κατάταξη.

Σημειώνεται πως από το 1958 έως το 1990 η νίκη χάριζε δύο πόντους και την ισοπαλία έναν, ωστόσο, για τις ανάγκες της έρευνας, υπολογίζεται πως δίνει τρεις. . Για το λόγο αυτό, από το 1958 έως το 1990, όλες οι νίκες θεωρούνται ως τρία σημεία για τις ανάγκες της έρευνας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γύρος των 16 ή των προημιτελικών σε ένα τουρνουά, θα υποτεθεί πως υπήρξε.

Τέλος, η μέθοδος t-test (Two-tailed, Heteroscedastic) θα χρησιμοποιηθεί, ώστε να ελέγξει εάν η απόσταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα ή όχι. Η μηδενική υπόθεση (Null Uypothesis, H0) σηματοδοτεί την ίση αξία των δυο μέσων (mean1 = mean2) και το επίπεδο εμπιστοσύνης στο 90%.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Η «Seleção» είναι η πιο επιτυχημένη εθνική, έχοντας σηκώσει την κούπα πέντε φορές (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).

(Πηγή: Statathlon)

Η τιμή που προκύπτει από τις επιδόσεις της Βραζιλίας ανά Παγκόσμιο Κύπελλο δείχνει πως τα καταφέρνει καλύτερα στην αμερικανική ήπειρο παρά αλλού και ειδικά στην Ευρώπη, ενώ 3/5 τίτλους τους έχει κατακτήσει κοντά στη «βάση» της (Χιλή, Μεξικό, ΗΠΑ).

Εντούτοις, υπολογίζοντας την απόσταση σε μεγαλύτερη ή μικρότερη από 8.685 χλμ, στο t-test που εφαρμόζει ο ερευνητής, η p-value εκτιμάται σε 0,153 και δεν απορρίπτει τη μηδενική υπόθεση. Η στατιστική διαφορά που προκύπτει δηλαδή είναι ασήμαντη και αυτό σημαίνει πως η απόσταση δεν επηρεάζει την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της «σελεσάο».

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Η «αλμπισελέστε» μετρά δυο κατακτήσεις (1978, 1986) και τρεις παρουσίες σε τελικούς (1990, 2014) στο διάστημα αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι τρεις από τους τέσσερις τελικούς που συμμετείχαν πραγματοποιήθηκαν στην Αμερική (Αργεντινή, Μεξικό, Βραζιλία) και μόνο ένας στην Ευρώπη (Ιταλία).

(Πηγή: Statathlon)

Στο παραπάνω γράφημα περιλαμβάνονται οι επιδόσεις της Αργεντινής, εκτός από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970, όπου δεν συμμετείχε και του 1978, που διεξήχθη στην Αργεντινή. Η καλύτερη πορεία τους ήταν στο Μεξικό (1986) και πριν από τέσσερα χρόνια στη Βραζιλία (2014).

Διαχωρίζοντας τις αποστάσεις σε μικρότερες και μεγαλύτερες από 9037 χλμ, η p- value υπολογίζεται σε 0,085 και απορρίπτει τη μηδενική υπόθεση. Αυτό σημαίνει απλά πως η Αργεντινή, μακριά από την αμερικανική ήπεριο, έχει απειροελάχιστες πιθανότητες να τα καταφέρει.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η «νασιονάλμανσάφτ» είναι η δεύτερη πιο επιτυχημένη εθνική ομάδα στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τέσσερις κατακτήσεις συνολικά (1974, 1990, 2014), τρεις στο διάστημα που εξετάζεται, αλλά και τέσσερις χαμένους τελικούς.

(Πηγή: Statathlon)

Η απόδοση της Γερμανίας στο γράφημα αποτυπώνει τη γενική άποψη ότι παίζει σχεδόν πάντα καλά στον θεσμό. Ακόμα κι όταν δεν τα καταφέρνει, η παρουσία της δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αποτυχημένη, αφού μετράει εννέα παρουσίες σε ημιτελικούς έξι παρουσίες σε τελικό.

Στην περίπτωση της Γερμανίας, η απόσταση διαχωρίζεται σε μικρότερη ή μεγαλύτερη από 6253 χλμ. Η p-value εκτιμάται σε 0,067 και απορρίπτει τη μηδενική υπόθεση. Με άλλα λόγια, όσο πιο κοντά στη Γερμανία διεξάγεται ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, τόσο πιθανότερο είναι για τα «πάντσερ» να το κατακτήσουν.

ΙΤΑΛΙΑ

Η «σκουάντρα ατζούρα» έχει ισάριθμες κατακτήσεις με τα «πάντσερ» (1934, 1938, 1982, 2006), αν και μόλις δυο στο διάστημα που λαμβάνεται υπόψιν. Εξάλλου, έχουν παίξει δυο φορές σε τελικό (1970, 1994).

(Πηγή: Statathlon)

Στο γράφημα φαίνεται ότι οι Ιταλοί δεν μπορούν να αποδώσουν σε υψηλό επίπεδο μακριά από την Ευρώπη. Από το 1962, στη Χιλή, οι καλύτερες πορείες τους έχουν λάβει χώρα στην Ευρώπη. Το 1958 δεν προκρίθηκαν στο Μουντιάλ, όπως και φέτος στη Ρωσία.

Το t-test διεξάγεται με δεδομένο ότι οι αποστάσεις διακρίνονται σε μικρότερες και μεγαλύτερες από 6062 χλμ. Η p-value υπολογίζεται σε 0,0869 και απορρίπτει τη μηδενική υπόθεση, με τις δυο τιμές να έχουν αξιοσημείωτη στατιστική διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι η Ιταλία «προσεύχεται» να διεξάγονται τα Μουντιάλ σε κοντινή χώρα, αφού τότε έχει σημαντικότερες πιθανότητες να τα πάει καλά.

Από την έρευνα προκύπτει πως πράγματι η απόσταση που καλύπτει μια ομάδα για να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο επηρεάζει την τύχη της. Ο καιρός, το κλίμα, η ζώνη της ώρας και η αλλαγή των συνθηκών παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόδοση των παικτών. Οι Βραζιλιάνοι φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες, ενώ η Γερμανία, παρότι κέρδισε τον τίτλο στη Βραζιλία, τα καταφέρνει ακόμα καλύτερα στην Ευρώπη. εκτελεί πιο αποτελεσματικά στην Ευρώπη. Όσον αφορά την Αργεντινή και την Ιταλία, δεν μπορούν να σταθούν επάξια μακριά από τις ηπείρους τους.

Διαβάστε την πρωτότυπη έρευνα εδώ: The Influence of Distance on National Teams’ Performance