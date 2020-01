Ντελόντε Ουέστ: Η εικόνα σοκάρει, όταν η «μάχη» χάνεται... (vids)

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με Live Streaming* & σούπερ προσφορά* | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Έχει πιάσει πάτο και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το ταλέντο του τον έφερε στο ΝΒΑ, πήρε χρήματα, πήρε δόξα, κατάφερε να βάλει το όνομα του δίπλα σε εκείνα των κορυφαίων, αλλά μερικές φορές η μοίρα παίζει τα δικά της παιχνίδια και για να ξεφύγεις από αυτήν πρέπει να βρεις την δύναμη να τα βάλεις με τον ίδιο σου τον εαυτό.

Ο Ντελόντε Ουέστ φαίνεται να κοιτάζει την κλεψύδρα να αδειάζει και να μην μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Οι δαίμονες του τον έχουν καταβάλει και τα βίντεο από το ξύλο που τρώει στην μέση του δρόμου προκαλούν μόνο συναισθήματα λύπης. Όταν η λάμψη των φλας των φωτογράφων του ΝΒΑ αρχίζει να ξεθωριάζει, μαζί ξεθωριάζουν και τα όνειρα για μια ζωή πέρα από την προδιεγραμμένη.

Η είδηση έσκασε σαν βόμβα και ακολούθησε άλλη μια φωτογραφία που είχε κυκλοφορήσει μερικούς μήνες πριν...

Ο άλλοτε ΝΒΑer βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε κερδίσει 16 εκατομμύρια δολάρια, αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί άστεγος στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Βγήκαν στο φως της δημοσιότητας δύο βίντεο που δείχνουν την άθλια κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει.

Στο πρώτο φαίνεται να τον χτυπούν μέσα στη μέση του δρόμου, ενώ κάποιος που πλησίασε να του μιλήσει, μετά βίας καταλάβαινε τι απαντούσε. Μόνο ότι κάποιος τον απείλησε με όπλο, χωρίς να διευκρινίζει τους ακριβείς λόγους.

Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6

— Measha (@N90sKindOfWorld) January 20, 2020