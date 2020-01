Ο Λουίς Ράφαελ Σοάρες Άλβες, η απλά Ράφα Σοάρες, μπορεί να είναι μόλις 24 ετών, αλλά έχει προλάβει να ταξιδέψει σε πολλά μέρη του κόσμου. Όποιος κάνει μια… βόλτα στην προσωπική σελίδα του στο Instagram, θα το καταλάβει πολύ εύκολα βλέποντας φωτογραφίες από τους ταξιδιωτικούς προορισμούς του.

Από το «booking» του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή δε θα μπορούσε να λείπει η Ελλάδα. Στα μέρη μας βρέθηκε το καλοκαίρι του 2018, φωτογραφήθηκε στην Ακρόπολη, πριν απολαύσει τις παραλίες της Ύδρας και των Πόρων μαζί με την παρέα του.

Η χώρα μας μπορεί, μετά το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, να γίνει μόνιμος προορισμός για τον διεθνή με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας. Αυτός είναι ο «εκλεκτός» των «ασπρόμαυρων» και ο ποδοσφαιριστής στον οποίο κατέληξαν από κοινού Μάριο Μπράνκο και Αμπέλ Φερέιρα.

Με πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον συνομήλικο του Δημήτρη Γιαννούλη ο Σοάρες διακρίνεται για το «φαρμακερό» αριστερό πόδι, την ικανότητα να προωθείται γρήγορα από την άμυνα στην επίθεση, στοιχεία που το καλοκαίρι του 2017 ήταν αρκετά για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ.

Λέγεται και έτσι είναι, ότι η υπόθεση του δανεισμού του από την αγαπημένη ομάδα του Αντρέ Βιεϊρίνια στην Πορτογαλία, αναμένεται να προχωρήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο «Δικέφαλος» θα τον βάλει στη μηχανή του για τους επόμενους έξι μήνες, με «οψιόν» αγοράς των δικαιωμάτων του από την Γκιμαράες το καλοκαίρι όταν και θα έχει ξεπεραστεί το θέμα με το FFP.

Το who is who του

Ο Λουίς Ράφαελ Σοάρες Άλβες, γεννήθηκε στις 9 Μαΐου του 1995 στο Μάρκο ντε Καναβέζες, μια μικρή πόλη στην ευρύτερη περιφέρεια του Πόρτο, οπότε δεν προκάλεσε καμία έκπληξη το ξεκίνημα του στις φημισμένες ακαδημίες των «Δράκων», όπου εντάχθηκε το 2005 από την Αλπεντοράδα.

Η συμμετοχή με τη Β΄ ομάδα της Πόρτο, σε ηλικία 18 ετών, έδειχνε να είναι στη σωστή κατεύθυνση (μέτρησε 61 συμμετοχές, 8 γκολ και 12 ασίστ) για την «κλάση των 95αρηδων». Όμως, τα επόμενα βήματα έγιναν μακριά από το «Ντραγκάο».

Από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι και τον Ιούνιο του 2017 αγωνίστηκε ως δανεικός σε Ρίο Άβε (38 συμμετοχές, 3 γκολ και 5 ασίστ) και Ακαντέμικα Κοϊμπρα (15 συμμετοχές, 1 γκολ και 5 ασίστ), ενώ πρόλαβε να κάνει και ένα πέρασμα από την Αγγλία και την Championship.

Αρχικά, δεν «χώρεσε» στο ρόστερ του Σέρτζιο Κονσεϊσάο, με το «κόψιμο» από την πρώτη ομάδα της Πόρτο να φέρνει το νέο δανεισμό, αυτή τη φορά στην αγγλική Φούλαμ. Στο Λονδίνο δεν αισθάνθηκε ποτέ καλά, έμοιαζε έξω από τα νερά του, αγωνίστηκε σε μόλις τρία παιχνίδια με τους «Cottagers», λόγω ενός τραυματισμού πριν τερματιστεί αμοιβαία ο δανεισμός του και επιστρέψει στην Πορτογαλία.

Πρώτος σταθμός ήταν η Πορτιμονένσε (11 συμμετοχές, 2 ασίστ) στο δεύτερο μισό της σεζόν 2017-18. Η επόμενη χρονιά τον βρήκε στη Γκιμαράες, όχι δανεικό, αλλά με κανονική μεταγραφή. Οι «Vimaranenses» πλήρωσαν 1,5 εκατομμύριο ευρώ στην Πόρτο για να αποκτήσουν τα δικαιώματα του για τα επόμενα τρία χρόνια. Στον ενάμιση χρόνο παραμονής στο «D. Afonso Henriques» μέτρησε 46 συμμετοχές και 7 ασίστ.

Ο Ράφα θυμάται ότι η ανακοίνωση της μεταγραφής του έγινε μέσω… FaceTime! Οι άνθρωποι της ομάδας τον κάλεσαν στο τηλέφωνο, αυτός απάντησε με λίγη καθυστέρηση είναι αλήθεια, όμως μετά τις υποσχέσεις για έντονη προσπάθεια και βοήθεια έδωσε το σύνθημα: Vamos!

- Οι φωτογραφίες είναι από το επίσημο λογαριασμό του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή στο Instagram.