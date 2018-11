Ο Κριζμάν είναι ξανά καθοριστικός

Είναι επιθετικοί που «ματώνουν», προσφέρουν σε ποικίλους τομείς στο γήπεδο, αλλά με το «δίχτυ» δεν έχουν δα ξεχωριστή σχέση. Είναι άλλοι που ξέρουν καλά τη «δουλειά», παλιομοδίτες υπό μια έννοια, έστω κι αν δεν κάνουν πολλά άλλα στο γήπεδο. Άλλοι είναι καθοριστικοί, άλλοι θεαματικοί. Άλλοι που δεν βάζουν γκολ με το τσουβάλι, αλλά αυτά που πρέπει, συνήθως δε με τρόπο θεαματικό. Not great scorers, but scorers of great goals και συγχωρήστε τον αγγλισμό.

Ο Σάντι Κριζμάν είναι λίγο απ’ όλα και σίγουρα πάνω από τον μέσο όρο των επιθετικών της Super League. Γι’ αυτό έπεισε ειδικά με το δεύτερο γκολ του απέναντι στον Λεβαδειακό, όταν σκόραρε για δεύτερη φορά στο παιχνίδι με εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» , με τη νίκη των Ηπειρωτών να φέρει… φαρδιά πλατιά την υπογραφή του! Δυο σε ένα δηλαδή. Και σπουδαίο γκολ και «τρίποντο» που κατακτήθηκε χάρη σε αυτό, σε μια περίοδο ειδικά που ο ΠΑΣ το είχε ανάγκη.

Στην προ Ελλάδας καριέρα του σε Ριέκα, Ίστρα, Τζέοναμ Ντράγκονς, Σλάβεν Μπελούπο, Ζελιέζνιτσαρ και Κόπερ ποτέ δεν έφτασε σε διψήφιο αριθμό τερμάτων. Δεν ήταν δηλαδή γεννημένος σκόρερ, δεν έφερνε αυτό το παντεσπάνι στο τραπέζι του.

Ήταν όμως παντού χρήσιμος. Στην κορυφή, στα πλάγια, ως δεύτερος φορ. Πάντα έβρισκε πολλές συμμετοχές, είχε αρκετές ασίστ και ήταν εκεί σε στιγμές που έπρεπε. Αυτό έγινε για τα καλά κατανοητό πέρυσι, με τη φανέλα της ΑΕΛ, στον πρώτο του «σταθμό» στη Super League.

Συνολικά πέτυχε οκτώ γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με το «αλογάκι» και οι οπαδοί της θα έχουν να τα θυμούνται ένα προς ένα.

Ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ (1-1), σκόραρε τα μόνο τέρματα στις νίκες απέναντι σε Πλατανιά και Ξάνθη (1-0), βρήκε δίχτυα στην ισοπαλία με την Κέρκυρα (1-1), ενώ στο Κύπελλο έκανε το 2-1 στη νίκη του πρώτου ημιτελικού απέναντι στην ΑΕΚ στην AEL FC Arena.

Φέτος με τον ΠΑΣ ξεκίνησε κάπως «μουδιασμένα», όπως πάντως όλη η ομάδα. Το παιχνίδι με τους Βοιωτούς ήρθε με τους Γιαννιώτες μακριά από τις νίκες για έξι συνεχόμενες αγωνιστικές, πέντε από τις οποίες καταχωρήθηκαν ως ήττες, ενώ ο ίδιος ήταν εκτός δράσης από τις 20 Οκτωβρίου. Ούτε θέση βασικού είχε βρει, ούτε ρυθμό, ενώ είχε σκοράρει μόνο απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Έτσι στον Λεβαδειακό βρήκε το «φάρμακό» του. Με δυο γκολ συνέβαλε αποφασιστικά στη νίκη του ΠΑΣ (2-1) και πανηγύρισε έξαλλα για πολλούς λόγους. Πρώτον γιατί ο σύλλογος θυμήθηκε πως είναι να φεύγεις από το γήπεδο ικανοποιημένος. Δεύτερον διότι το «ψαλιδάκι» του μπαίνει από τώρα στη λίστα των highlights της σεζόν και της καριέρας του. Τρίτον διότι υπενθύμισε πόσο καταλυτικός μπορεί να γίνει.

Το τελευταίο ίσως είναι το σημαντικότερο, τώρα που ο Γιάννης Πετράκης κάνει ανασύνταξη δυνάμεων και θέλει να βλέπει την ομάδα του να ξεχνάει το κακό πρώτο 1/3 της σεζόν, βάζοντας πλώρη για πιο ψηλά. Σε αυτή την περίπτωση, ο Κριζμάν δείχνει πως μπορεί να γίνει ο «άνθρωπός» του.