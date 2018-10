Κλέι Τόμπσον: Μια βραδιά που δεν θα θέλει να ξεχάσει! (pics & vids)

Ο Κλέι Τόμπσον έζησε μια από τις καλύτερες μπασκετικές βραδιές της ζωής του κόντρα στους Μπουλς, ενώ το ξεκίνημα του είχε ίσως προβληματίσει. Ήταν όμως θέμα χρόνου να γίνουν όλα όπως έπρεπε και ο Τόμπσον να πάρει... φωτιά.

Ο παίκτης των Ουόριορς έσπασε το ρεκόρ τριπόντων στο ΝΒΑ με μια «μυθική» εμφάνιση και πέρασε στην ιστορία του αθλήματος κάνοντας άπαντες να υποκλιθούν σε μια μεγαλειώδη μπασκετική ραψωδία.

Τα νούμερα του είναι ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ και ο τρόπος που ήρθε η επιτυχία μοναδικός. Σε λιγότερο από 30 λεπτά και συγκεκριμένα σε 26 ο Κλέι Τόμπσον μέτρησε 52 πόντους, με 14 εύστοχα τρίποντα και ΜΟΛΙΣ 5 ντρίπλες σε ολόκληρο το παιχνίδι.

Ο παίκτης των Ουόριορς στα πρώτα 7 ματς των πρωταθλητών είχε ευστοχήσει σε συνολικά 5 σουτ σε 36 προσπάθειες και το ποσοστό του έφτανε στο 13.8%, κάτι που είχε δημιουργήσει σκέψεις για έναν παίκτη με ρεκόρ καριέρας που έφτανε το 42.2%.

Σε ένα ματς κατάφερε να αλλάξει όλα τα δεδομένα γράφοντας ιστορία και μετρώντας 14/24.

Ο παίκτης της ομάδας του Όκλαντ ξεκίνησε από την αρχή τρομερά εντυπωσιακά και είχε 22 πόντους μόνο στην 1η περίοδο, ενώ στο ημίχρονο μετρούσε ήδη 10 τρίποντα και πήγαινε ολοταχώς προς το ρεκόρ.

Ο Στεφ Κάρι φυσικά και δεν αρνήθηκε στον «καυτό» συμπαίκτη του να γράψει ιστορία και όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος τον παρότρυνε να το κάνει, ενώ γενικότερα η ομάδα του προσπαθούσε να βρει τον πρωταγωνιστή της.

Γκριν, Ντουράντ και Κάρι «τάιζαν» τον συμπαίκτη τους και εκείνος σε κάθε επίθεση σούταρε με τρομερή αυτοπεποίθηση. Στην τρίτη περίοδο το εξωπραγματικό ρεκόρ έγινε και ο Κλέι Τόμπσον μπορούσε να απολαμβάνει την κορυφή, ενώ δεν έπαιξε καθόλου στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

«Έχω ανάμεικτα συναισθήματα, αλλά αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι αισθάνομαι περίφημα. Θέλω να το αφιερώσω στους συμπαίκτες μου, το είδατε και εσείς μου περνούσαν την μπάλα και νιώθω τυχερός που παίζω μαζί τους. Χρειαζόμουν αυτή την εμφάνιση. Δεν σούταρα καλά στα πρώτα επτά παιχνίδια, αλλά ήξερα ότι θα κάνω την μεγάλη βραδιά».

Με τα 14 τρίποντα που πέτυχε, έσπασε το ρεκόρ του Στεφ Κάρι, που κρατούσε από τον Νοέμβριο του 2016 και έναν αγώνα κόντρα στους Πέλικανς και έμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή.

«Πριν βγούμε στο δεύτερο ημίχρονο ο Στεφ είδε το boxscore και μου είπε, 'πήγαινε κάντο'». Οι Ουόριορς έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και για ακόμα μια σεζόν προκαλούν... τρόμο.

Με τους 51 πόντους που είχε πετύχει ο Στεφ Κάρι την περασμένη Τετάρτη, τους 41 που πέτυχε ο Ντουράντ την Παρασκευή και τους 52 του Κλέι Τόμπσον, οι Ουόριορς έγιναν η 5οη ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ με 3 διαφορετικούς παίκτες να έχουν σκοράρει πάνω από 40 πόντους σε μια σεζόν.

