Ευτυχώς που υπάρχει και ο Αζάρ... (vid)

Όταν σε εντός έδρας παιχνίδι με την τελευταία της βαθμολογίας, χρειάζεται να περάσουν 20 λεπτά για να πάρεις τη μπάλα στην κατοχή σου και να προσπαθήσεις να δημιουργήσεις ευκαιρίες για γκολ, τότε κάτι, δεδομένα, δεν πηγαίνει καλά στο συνολικό πλάνο που ξεκινάει από τον πάγκο και μεταφέρεται στα όρια του αγωνιστικού χώρου.

Η Τσέλσι, έπειτα από δύο κάκιστα αποτελέσματα με τις Μπόρνμουθ και Γουότφορντ, όφειλαν να δώσουν μια πειστική απάντηση στο κοινό τους, όμως το τελικό 3-0 επί της Γουέστ Μπρομ, το βράδυ της Δευτέρας, απλά προσφέρει ηρεμία μέχρι νεοτέρας και αποφορτίζει κάπως και τον Αντόνιο Κόντε που γνωρίζει καλά ότι η κουβέντα γύρω από το μέλλον του στον πάγκο των Λονδρέζων δεν πρόκειται να σταματήσει εύκολα.

Στα τελευταία, πολύ άσχημα φεγγάρια της, η Τσέλσι, λοιπόν, έχει την τεράστια ευτυχία να απολαμβάνει τις υπηρεσίες, τις εμπνεύσεις και την ασύγκριτη ποιότητα του Εντέν Αζάρ. Του ποδοσφαιριστή τον οποίο η μεταγραφολογία στέλνει συχνά – πυκνά στη Ρεάλ Μαδρίτης και του οποίου η αξία στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο δεν θα πρέπει να προκαλέσει έκπληξη αν ξεπεράσει τα 100 εκατ.ευρώ.

Με δύο γκολ από τις ασίστ των Ολιβιέ Ζιρού και Αλβάρο Μοράτα κόντρα στους «baggies», βοήθησε τα μέγιστα στη διαμόρφωση του τελικού 3-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και κατάφερε από τα τελευταία 8 σουτ προς την αντίπαλη εστία στα παιχνίδια των Πρωταθλητών, να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα έξι φορές, με ένα γκολ κόντρα στην Άρσεναλ, δύο απέναντι στη Μπράιτον, ένα στο ματς με τη Γουότφορντ και φυσικά δύο με τη Γουέστ Μπρομ.

​

Από τα 14 τέρματα που έχουν πετύχει οι ποδοσφαιριστές του Αντόνιο Κόντε μέσα στο 2018, σε αυτούς τους πρώτους 2,5 μήνες του τρέχοντος έτους, ο Αζάρ έχει συμμετοχή στα 8 γκολ (σε ποσοστό 53% στο σύνολο της περιόδου που εξετάζεται), έχοντας χριστεί εκείνος σκόρερ 7 φορές και έχοντας «σερβίρει» μια φορά σε συμπαίκτη του.

Έπειτα και από την αναμέτρηση της 27ης αγωνιστικής της φετινής Premier League, ο Βέλγος αστέρας έχει καταγράψει πλέον σε όλες τις διοργανώσεις με τη μπλε φανέλα 27 παρουσίες στο αρχικό σχήμα, 15 γκολ, 11 ασίστ, 15 βραβεία Man of The Match και μάλιστα, ήταν πολυτιμότερος στις αναμετρήσεις με την Ατλέτικο στο Champions League, στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην εκτός έδρας ισοπαλία με την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς», όπως επίσης και στο παιχνίδι με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

Με τα 104 τέρματα στα οποία έχει συνεισφέρει από την ημέρα που πάτησε το πόδι του στην Αγγλία και ντύθηκε στα μπλε, ο Εντέν Αζάρ είναι πλέον ο τρίτος στην ιστορία του κλαμπ που έχει συμμετοχή σε περισσότερα γκολ στη θητεία του στο «Στάμφορντ Μπριτζ»! Οι αριθμοί του είναι στα 67 γκολ και τις 37 ασίστ. Πάνω από εκείνον στον συγκεκριμένο τομέα, βρίσκονται μονάχα οι Ντιντιέ Ντρογκμπά (συμμετοχή σε 159 γκολ) και Φρανκ Λάμπαρντ (237), με τον παλαίμαχο χαφ, να είναι και ο πρώτος σκόρερ στα χρονικά του συλλόγου, έχοντας πλέον αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

