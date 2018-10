Aυτά τα ματς της Superleague δείχνει σήμερα η TV

ΕΡΤ1

19:00 Super League Σουρωτή: Παναιτωλικός - Λεβαδειακός

ΕΡΤ2

15:45 Basket League: ΠΑΟΚ - Ρέθυμνο, Κολοσσός - Προμηθέας

18:00 Basket League: Περιστέρι - ΑΕΚ

EΡΤ3

17:00 Premier Handball: ΔΟΥΚΑΣ - ΑΕΚ

Cosmote TV

08.30 Moto3 PTT Thailand Grand Prix, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

08.50 FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

09.25 MotoGP PTT Thailand Grand Prix, 4ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

09.30 WTA China Open, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

10.00 ATP 500 Rakuten Japan Open Tennis Championships, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

10.05 MotoGP PTT Thailand Grand Prix, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

11.00 Moto2 PTT Thailand Grand Prix, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

11.30 ATP 500 China Open, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

14.00 Τζιρόνα-Έιμπαρ, LaLiga Santander, 8η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

14.00 WRC Μεγάλη Βρετανία, SS14 Dyfnant 1 LIVE COSMOTE SPORT5HD

14.00 Μαγδεμβούργο-Ντινάμο Δρέσδης, Bundesliga 2, 9η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

14.30 WTA China Open, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

16.30 Ντόρτμουντ-Άουγκσμπουργκ, Bundesliga, 7η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.30 Φορτούνα Ντίσελντορφ-Σάλκε, Bundesliga, 7η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

16.30 Μάιντς-Χέρτα Βερολίνου, Bundesliga, 7η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

16.30 ATP 500 China Open, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

16.30 Ανόβερο-Στουτγκάρδη, Bundesliga, 7η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

17.00 Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Ήφαιστος Λήμνου, Betshop Basket League, 1η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD

17.15 Χετάφε-Λεβάντε, LaLiga Santander, 8η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

17.30 Φενέρμπαχτσε-Μπεσίκτας, TBF Basketball Super League, 1η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT6HD

18.30 Παρί Σεν Ζερμέν-Ναντ, VELUX EHF Champions League Χάντμπολ, Φάση Ομίλων, 4η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

19.30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νιούκαστλ, Premier League, 8η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.30 Αλαβές-Ρεάλ Μαδρίτης, LaLiga Santander, 8η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.30 Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ, Bundesliga, 7η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

21.30 Τότεναμ-Κάρντιφ, Premier League, 8η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT1HD (06.10 17:00)

21.30 Λέστερ-Έβερτον, Premier League, 8η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT3HD (06.10 17:00)

21.45 Λεγανές-Ράγιο Βαγεκάνο, LaLiga Santander, 8η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς, Premier League, 8η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT8HD (06.10 17:00)

22.30 Μπράγκα-Ρίο Άβε, Liga NOS, 7η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

23.00 Red Bull Air Race World Championship, ΗΠΑ, Ιντιανάπολις, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT9HD

23.30 Γουότφορντ-Μπόρνμουθ, Premier League, 8η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT1HD (06.10 17:00)

04.35 Moto3 PTT Thailand Grand Prix, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT7HD

05.00 UFC 229: Khabib Nurmagomedov "The Eagle" vs Conor McGregor "The Notorious" LIVE COSMOTE SPORT8HD

05.05 Moto2 PTT Thailand Grand Prix, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT7HD

05.35 MotoGP PTT Thailand Grand Prix, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT7HD

06.00 Εκπομπή “Grand Prix” LIVE COSMOTE SPORT5HD

06.45 Moto3 PTT Thailand Grand Prix, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT7HD

07.45 FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

Novasports

13:55 ΣΝΟΥΚΕΡ: Ευρωπαϊκό Μάστερς (Eurosport2)

14:30 EFL Championship 12η αγωνιστική: Λιντς-Μπρέντφορντ (Novasports1HD)

16:00 Ιταλικό πρωτάθλημα: Κάλιαρι-Μπολόνια (Novasports2HD)

16:00 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ: Τζίρο ντελ'Εμίλια (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:00 EFL Championship: Πρέστον - Γουίγκαν (Novasports4HD)

17:45 Ώρα των πρωταθλητών - Pre Game Show Πανιώνιος - Άρης (Novasports1HD)

18:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Λιλ – Σεντ Ετιέν (Novasports5HD)

18:15 Ελληνικό πρωτάθλημα 6η αγωνιστική: Πανιώνιος - Άρης (Novasports1HD)

19:00 Ιταλικό πρωτάθλημα: Ουντινέζε - Γιουβέντους (Novasports3HD)

19:30 Ώρα των πρωταθλητών – Pre Game Show Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός (Novasports2HD)

19:30 EFL Championship: Μπόλτον-Μπλάκμπερν (Novasports4HD)

19:55 ΣΝΟΥΚΕΡ: Ευρωπαϊκό Μάστερς (Eurosport1/Eurosport1HD)

20:15 Ώρα των πρωταθλητών – Post Game Show Πανιώνιος - Άρης (Novasports1HD)

20:30 Ελληνικό πρωτάθλημα: Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός (Novasports2HD)

20:45 Ολλανδικό πρωτάθλημα 8η αγωνιστική: Αϊντχόφεν-Φένλο (Novasports5HD)

21:00 World Grand Prix (FOX Sports HD)

21:30 Ιταλικό πρωτάθλημα: Έμπολι-Ρόμα (Novasports1HD)

22:00 Κλήρωση ΛΟΤΤΟ (Novasports24ΗD)

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: Αμερικανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, Montreal Impact - Columbus Crew SC (Eurosport1/Eurosport1HD)

22:30 Ώρα των πρωταθλητών – Post Game Show Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός (Novasports2HD)

03:00 MLB (FOX Sports HD)