Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

EΡΤ1

19.15 SUPER LEAGUE: «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ»

21.30 SUPER LEAGUE: «ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΑΕΛ»

Το πρόγραμμα των καναλιών Novasports για την 1η αγωνιστική της Super League Σουρωτή

18:15 Ώρα των πρωταθλητών – Pre Game Show ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης, Novasports1HD

19:15 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης, Novasports1HD

21:15 Ώρα των πρωταθλητών – Post Game Show ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης, Novasports1HD

20:30 Ώρα των πρωταθλητών – Pre Game Show AEK - ΠΑΣ Γιάννινα, Novasports2HD

21:30 ΑΕΚ – ΠΑΣ Γιάννινα (#AEKPAS), Novasports2HD

To υπόλοιπο πρόγραμμα

10:00 F1H2O World Championship, Grand Prix of China – Qualifying (FOX Sports HD)

12:30 Ski Jumping: Summer Grand Prix in Hakuba, Japan (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:15 Cycling: Tour de l'avenir (Eurosport1/Eurosport1HD)

16:00 Cycling: Tour Of Germany, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:00 EFL Championship: Νόριτς - Λιντς (Novasports4HD)

17:45 SUMMER BIATHLON: World Championship in Nove Mesto, Czech Republic (Eurosport2)

18:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Παρί Σεν Ζερμέν - Ανζέ (Novasports2HD)

18:00 Αυστριακό πρωτάθλημα: Άλταχ - Σάλτσμπουργκ (Novasports3HD)

19:00 Ιταλικό πρωτάθλημα: Γιουβέντους – Λάτσιο (Novasports1HD)

19:30 Ολλανδικό πρωτάθλημα: Άγιαξ - Έμεν (Novasports4HD)

19:30 EFL Championship: Νότιγχαμ Φόρεστ - Μπέρμιγχαμ (Novasports5HD)

19:45 SUMMER BIATHLON: World Championship in Nove Mesto, Czech Republic (Eurosport2)

20:00 MLB, Orioles - Yankees (FOX Sports HD)

20:00 Cycling: Tour of Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Μονπελιέ – Σεντ Ετιέν (Novasports3HD)

21:30 Ιταλικό πρωτάθλημα: Νάπολι - Μίλαν (Novasports1HD)

21:45 Ολλανδικό πρωτάθλημα: Τσβόλε - Αϊντχόφεν (Novasports4HD)

22:00 Κλήρωση ΛΟΤΤΟ (Novasports24ΗD)

23:00 MLB, Giants - Rangers (FOX Sports HD)

03:00 NFL, Chargers - Saints (FOX Sports HD)

07:00 NRL, Knights - Sharks (FOX Sports HD)

Cosmote TV

10.55 Moto3 GoPro British Grand Prix, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

11.50 MotoGP GoPro British Grand Prix, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

12.50 FORMULA 1 JOHNNIE WALKER BELGIAN GRAND PRIX, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

12.50 Moto2 GoPro British Grand Prix, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

14.00 Κολονία-Άουε, Bundesliga 2, 3η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

14.30 Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι, Premier League, 3η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

14.30 Moto3 GoPro British Grand Prix, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

15.25 MotoGP GoPro British Grand Prix, 4ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

15.50 FORMULA 1 JOHNNIE WALKER BELGIAN GRAND PRIX, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.00 Red Bull Air Race World Championship, Ρωσία, Καζάν, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT9HD

16.05 MotoGP GoPro British Grand Prix, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

16.30 Βόλφσμπουργκ-Σάλκε, Bundesliga, 1η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

16.30 Φράιμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Bundesliga, 1η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

16.30 Χέρτα Βερολίνου-Νυρεμβέργη, Bundesliga, 1η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD

16.30 Βέρντερ Βρέμης-Ανόβερο, Bundesliga, 1η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT6HD

16.30 Φορτούνα Ντίσελντορφ-Άουγκσμπουργκ, Bundesliga, 1η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

17.00 Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ, Premier League, 3η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

17.00 Moto2 GoPro British Grand Prix, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

19.15 Αλαβές-Μπέτις, LaLiga Santander, 2η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.30 Λίβερπουλ-Μπράιτον, Premier League, 3η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.30 Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν, Bundesliga, 1η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

21.00 Μπενφίκα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Liga NOS, 3η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

21.15 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο, LaLiga Santander, 2η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

21.30 Μπόρνμουθ-Έβερτον, Premier League, 3η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT1HD (25.08 17:00)

21.30 Φούλαμ-Μπέρνλι, Premier League, 3η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT7HD (25.08 17:00)

23.00 Πόρτο-Γκιμαράες, Liga NOS, 3η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

23.15 Βαγιαδολίδ-Μπαρτσελόνα, LaLiga Santander, 2η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

23.30 Σαουθάμπτον-Λέστερ, Premier League, 3η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT7HD (25.08 17:00)

00.00 ΑTP 250 Winston-Salem, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

05.00 UFC Fight Night: Justin Gaethje "The Highlight" vs James Vick "The Texecutioner" LIVE COSMOTE SPORT9HD