Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

ΕΡΤ1
17:00 Στίβος: Diamond League Λονδίνο
ΕΡΤ3
21:30 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο: Ελλάδα - Ολλανδία
Cosmote TV
12.50 FORMULA 1 EMIRATES GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
15.50 FORMULA 1 EMIRATES GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
16.00 Ελλάδα-Καζακστάν, Euro Beach Soccer League Ανδρών, Μόσχα LIVE COSMOTE SPORT7HD
18.00 Neymar Jr. Five, Παγκόσμιος Τελικός LIVE COSMOTE SPORT1HD
15.45 FORMULA 1 EMIRATES GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD
Novasports
12:00 Τουρνουά Γκολφ The Open Championship: 3η μέρα (Novasports1HD)
14:00 Cycling: Tour de France (Eurosport1/Eurosport1HD)
17:05 International Champions Cup: Μπάγερν-Παρί Σ.Ζερμέν (Novasports2HD)
18:00 Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Ολυμπιακός-Γκενκ (Novasports1HD)
18:45 Ski Jumping: Summer Grand Prix in Wisla, Poland (Eurosport1/Eurosport1HD)
21:00 World Matchplay Darts (FOX Sports HD)
22:00 Κλήρωση ΛΟΤΤΟ (Novasports24HD)
22:45 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport1/Eurosport1HD)
02:00 MLB, Brewers - Dodgers (FOX Sports HD)