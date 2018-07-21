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Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

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Το φιλικό του Ολυμπιακού με την Γκενκ ξεχωρίζει σήμερα στην τηλεόραση

ΕΡΤ1

17:00 Στίβος: Diamond League Λονδίνο

ΕΡΤ3

21:30 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο: Ελλάδα - Ολλανδία

 

Cosmote TV

12.50 FORMULA 1 EMIRATES GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

15.50 FORMULA 1 EMIRATES GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE   COSMOTE SPORT5HD

16.00 Ελλάδα-Καζακστάν, Euro Beach Soccer League Ανδρών, Μόσχα LIVE       COSMOTE SPORT7HD

18.00 Neymar Jr. Five, Παγκόσμιος Τελικός LIVE    COSMOTE SPORT1HD

15.45 FORMULA 1 EMIRATES GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND, Αγώνας LIVE   COSMOTE SPORT5HD

Novasports

12:00 Τουρνουά Γκολφ The Open Championship: 3η μέρα (Novasports1HD)

14:00 Cycling: Tour de France (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:05 International Champions Cup: Μπάγερν-Παρί Σ.Ζερμέν (Novasports2HD)

18:00 Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Ολυμπιακός-Γκενκ (Novasports1HD)

18:45 Ski Jumping: Summer Grand Prix in Wisla, Poland (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:00 World Matchplay Darts (FOX Sports HD)

22:00 Κλήρωση ΛΟΤΤΟ (Novasports24HD)

22:45 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport1/Eurosport1HD)

02:00 MLB, Brewers - Dodgers (FOX Sports HD)

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