Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

EΡΤ2
17:30 LEN CHAMPIONS LEAGUE: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΕΤΑ
19:00 VOLLEY LEAGUE PLAYOFFS: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ
Cosmote TV
13.00 ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD
21.00 Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ, LaLiga Santander, 34η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD
21.30 Αβελίνο-Τρέντο, Lega Basket Serie A, 30η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD
21.45 Τσέλσι-Χάντερσφιλντ, Premier League, 31η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD
22.00 Τότεναμ-Νιούκαστλ, Premier League, 31η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD
22.30 Σεβίλη-Ρεάλ Μαδρίτης, LaLiga Santander, 34η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD
00.15 Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον, Premier League, 35η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT1HD (09.05 22:00)
03.00 Boston Celtics-Philadelphia 76ers, NBA Playoffs, Eastern Conference Semifinals, Game 5 LIVE COSMOTE SPORT4HD
Novasports
14:00 CYCLING: Giro Extra (Eurosport1/Eurosport1HD)
14:15 Cycling: Tour of Italy (Eurosport1/Eurosport1HD)
18:00 Ρωσικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου Τελικός Κουρσκ – Τόσνο (Novasports1HD)
18:15 CYCLING: Giro Extra (Eurosport1/Eurosport1HD)
19:00 Novasports Super League Πρωτάθλημα Υποδομής Κ17 Τελικός Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Novasports2HD)
22:00 Iταλικό Κύπελλο Τελικός Γιουβέντους – Μίλαν (Novasports1HD)
22:00 MLB Regular Season, Rockies - Angels (FOX Sports HD)
02:00 MLB, Yankees - Red Sox (FOX Sports HD)