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Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

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Ο τελικός Κυπέλλου Ιταλίας, Γιουβέντους – Μίλαν ξεχωρίζει στο σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα.

​EΡΤ2

17:30 LEN CHAMPIONS LEAGUE: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΕΤΑ

19:00 VOLLEY LEAGUE PLAYOFFS: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ   

Cosmote TV

13.00 ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.00 Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ, LaLiga Santander, 34η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

21.30 Αβελίνο-Τρέντο, Lega Basket Serie A, 30η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

21.45 Τσέλσι-Χάντερσφιλντ, Premier League, 31η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

22.00 Τότεναμ-Νιούκαστλ, Premier League, 31η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.30 Σεβίλη-Ρεάλ Μαδρίτης, LaLiga Santander, 34η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

00.15 Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον, Premier League, 35η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT1HD (09.05 22:00)

03.00 Boston Celtics-Philadelphia 76ers, NBA Playoffs, Eastern Conference Semifinals, Game 5 LIVE COSMOTE SPORT4HD

Novasports

14:00 CYCLING: Giro Extra (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:15 Cycling: Tour of Italy (Eurosport1/Eurosport1HD)

18:00 Ρωσικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου Τελικός Κουρσκ – Τόσνο (Novasports1HD)

18:15 CYCLING: Giro Extra (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 Novasports Super League Πρωτάθλημα Υποδομής Κ17 Τελικός Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Novasports2HD)

22:00 Iταλικό Κύπελλο Τελικός Γιουβέντους – Μίλαν (Novasports1HD)

22:00 MLB Regular Season, Rockies - Angels (FOX Sports HD)

02:00 MLB, Yankees - Red Sox (FOX Sports HD)

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