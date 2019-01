Η επιστροφή του «βασιλιά» Ανρί και το γκολ στο Κύπελλο (vid)

Ο Γάλλος νυν προπονητής της Μονακό, άλλοτε τηλεσχολιαστής των αγώνων του αγγλικού ποδοσφαίρου αλλά παντοτινός θρύλος των «κανονιέρηδων», παραμένει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για τον κλαμπ με το οποίο πλέον η ζωή του είναι συνυφασμένη.

Αφήνοντας την αγγλική πρωτεύουσα το 2007 για να εκπληρώσει ακόμα ένα ποδοσφαιρικό όνειρο με την παρουσία στη Μπαρτσελόνα, ο Τιερί Ανρί κατάφερε στο διάλειμμα των υποχρεώσεών του στις ΗΠΑ, όταν πλέον είχε μετακομίσει εκεί για λογαριασμό των New York Red Bulls, να επιστρέψει στην Άρσεναλ ως δανεικός, τον Ιανουάριο του 2012.

Την 9η μέρα εκείνου του μήνα, ακριβώς σαν σήμερα, κατέγραψε συμμετοχή σε ματς Κυπέλλου κόντρα στη Λιντς στο «Έμιρεϊτς» και μόλις έβαλε τη φανέλα και ένιωσε την ατμόσφαιρα, αντιλήφθηκε τι έπρεπε να κάνει. Το γκολ, ήρθε εντελώς φυσικά. Με τρόπο που μόνο εκείνος ήξερε τόσο καλά, αφού το πλασέ του για να στείλει τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, κάθε φορά ήταν χαρακτηριστικό.

Σκοράρει, πανηγυρίζει σαν τρελός, τρέχει στην αγκαλιά του Βενγκέρ, αισθάνεται και πάλι παιδί, όπως τότε που είχε αρχίσει να φανερώνει το ποδοσφαιρικό του μεγαλείο στην Αγγλία, μέχρι να φτάσει ν' αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών για τους «κανονιέρηδες».

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγες μέρες νωρίτερα, με δάκρυα στα μάτια από τη συγκίνηση, έβλεπε να παρουσιάζουν μπροστά του, την δική του προτομή έξω από το «Έμιρεϊτς»...

Θυμηθείτε το γκολ απέναντι στη Λιντς για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου:

A moment we'll never forget, a memory we'll always treasure, a player we'll forever adore

