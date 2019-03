Οι Μπακς συνεχίζουν να έχουν το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ και ο Greek Freak τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 κοψίματα και 4 λάθη σε 32' συμμετοχής, στήνοντας ένα εντυπωσιακό ρεσιτάλ καρφωμάτων απέναντι στους Καβς! Στο περιθώριο του αγώνα τα «Ελάφια» απέσυραν τη φανέλα με το νούμερο 8 του Μαρκίς Τζόνσον.

Ο αγώνας

Ο Μπρουκ Λόπεζ ήταν on fire πίσω από τα 7μ.25 στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τους Καβς, σκοράροντας για το 18-9 στο 4'14" κι έχοντας 3/3 τρίποντα σε αυτό το διάστημα! Το Κλίβελαντ αντέδρασε, ο Οσμάν έριξε τη διαφορά στον πόντο (24-23, 8'56") όμως το Μιλγουόκι έκλεισε την πρώτη περίοδο στο Fiserv Forum μπροστά στο σκορ με 32-27 έχοντας ως κορυφαίο σκόρερ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (8π., 3ριμπ., 2ασ.). Στη συνέχεια ο Κρις Μίντλετον ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (53-43, 18'12"), ο Greek Freak εκτόξευσε τη διαφορά στο +17 (60-43) από τη γραμμή των βολών και ο Πατ Κόνατον διαμόρφωσε το 68-55 του ημιχρόνου.

Το δίδυμο των Λόπεζ (14π., 4/6τρίπ.), Αντετοκούνμπο (13π., 6ριμπ.) κουβάλησε επιθετικά τα «Ελάφια» που διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα στο σκορ. Οι γηπεδούχοι... καρδιοχτύπησαν όταν ο Τόνι Σνελ πάτησε άτσαλα στο πόδι του Οσμάν, γύρισε τον αριστερό αστράγαλό του και πέρασε κουτσαίνοντας στον πάγκο ενώ οι Καβς έριξαν τη διαφορά στους 9 με το τρίποντο του Λοβ (74-65). Η τρίτη περίοδος έκλεισε στο 90-77 για τους Μπακς που προηγήθηκαν με +18 με τον Μπλέντσο (97-79, 38'). Παράλληλα ο κόουτς Μάικ Μπουντενχόλζερ ξεκούρασε τον Αντετοκούνμπο στην τέταρτη περίοδο κι εν τέλει το Μιλγουόκι έφτασε στη νίκη με 127-105.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-27, 68-55, 90-77, 127-105

