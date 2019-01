Αντετοκούνμπο: «Η ήττα δεν αλλάζει το ότι είμαστε μια από τις καλύτερες ομάδες του ΝΒΑ» (vid)

Ο «Greek Freak» σχολίασε αρχικά: «Δεν παίξαμε καλά, δεν κυκλοφορήσαμε την μπάλα, δεν ήμασταν καλοί. Θα δούμε το βίντεο και θα γίνουμε καλύτεροι».

Έπειτα, πρόσθεσε: «Οι Ράπτορς είχαν αρκετή αυτοπεποίθηση, έβγαζαν πικ εν ρολ, σούταραν, έβαζαν την μπάλα στο καλάθι. Πρέπει να δούμε τι κάναμε λάθος και να προχωρήσουμε μπροστά. Παίζαμε καλά ως τώρα. Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική και αυτή η ήττα δεν θα αλλάξει αυτό που είμαστε. Νιώθω ακόμα πως είμαστε μία από τις καλύτερες ομάδες στο ΝΒΑ και θα συνεχίζουμε να παίζουμε σαν να είμαστε μία».

Όσο για τα 3/5 τρίποντα που είχε στο ματς, ανέφερε: «Το δουλεύω εδώ και χρόνια. Ένιωθα πως μπορούσα να βάλω μερικά απόψε και απλά σούταρα».

"The atmosphere is great. This loss is not going to change who we are." pic.twitter.com/Oi9Ob4Nn1X

