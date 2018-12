Ο Ζήσης έφτασε τους 1000 πόντους με τη Μπάμπεργκ (pic)

Ο Έλληνας γκαρντ μετρά την τέταρτη σεζόν στη Γερμανία φορώντας τη φανέλα της Μπάμπεργκ και πλέον έφτασε τους 1000 πόντους.

Το συγκεκριμένο κατόρθωμα το πέτυχε στη νίκη πριν λίγη ώρα επί της Γκέτιγκεν και για αυτό το λόγο η Μπάμπεργκ αποφάσισε για αύριο και μόνο να έχει έκπτωση στις φανέλες του Νίκου Ζήση.

Mit seinem eiskalten Dreier 58 Sekunden vor Ende des Spiels knackte unser Lord of the Rings @nik683 die Punkte-Marke in der @easyCreditBBL #neueROTation

Deshalb bekommt ihr heute und morgen 1000 Cent auf das Trikot von Nikos Zisis GESCHENKT https://t.co/BZeCKsjkvI pic.twitter.com/PVDRfpZvTV

— Brose Bamberg (@BroseBamberg) 26 Δεκεμβρίου 2018