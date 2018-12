Οι Μπακς κατάφεραν και έκαμψαν και την αντίσταση των Πέλικανς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι και πάλι πρωταγωνιστής για τα «Ελάφια». Ο ηγέτης του Μιλγουόκι μίλησε για τον τρόπο που ήρθε η νίκη, ενώ εκθείασε και τον νεαρό Ουίλσον για την άμυνα του και την παρουσία του στο παρκέ.

«Νομίζω ότι κάναμε εξαιρετική δουλειά στο δεύτερο μισό, παίξαμε δυνατά. Πιστεύω ότι οι παίκτες του πάγκου έκαναν σπουδαία δουλειά όταν έμπαιναν, μας έδιναν ενέργεια, γύρισαν την μπάλα και δημιούργησαν ευκαιρίες για όλους.

Ο Ουίλσον έχει κάνει σπουδαία δουλειά, παίζει το παιχνίδι του, περιμένει την ευκαιρία του, ειδικά όταν χρειάστηκε να μαρκάρει τον Γκρίφιν πριν από μερικές ημέρες, σήμερα τον Άντονι, είναι πολύ μεγάλο αυτό που έκανε. Ανταποκρίνεται πολύ καλά και μαθαίνει και αν συνεχίσει έτσι θα τα πάει πολύ καλά».

Για το επόμενο παιχνίδι κόντρα στους Σέλτικς ο Γιάννης τόνισε τι πρέπει να κάνιε η ομάδα για να φτάσει στην νίκη, αλλά παράλληλα ευχήθηκε να μην κάνουν πάλι ρεκόρ οι παίκτες της Βοστόνης.

«Πρέπει να παίξουμε σκληρά για 48 λεπτά αν θέλουμε την νίκη στην Βοστόνη. Ξέρεις ότι είναι δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας, να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον, να βάλουμε τα σουτ. Στο πρώτο ματς εμείς δεν βάλαμε τα σουτ και εκείνοι έκαναν ρεκόρ. Ελπίζω να μην γίνει ξανά κάτι τέτοιο».

Ενώ κλείνοντας τις δηλώσεις του μίλησε και για την «κόντρα» του με τον Ντέιβις μέσα στο παρκέ, αφού πρώτα του είχε φωνάξει να έρθει στο Μιλγουόκι και τους Μπακς.

«Φυσικά και είναι πρόκληση να παίζεις κόντρα στον Ντέιβις. Είναι ένας από τους καλύτερους στην λίγκα και όποτε έχεις την ευκαιρία να παίζεις εναντίον τέτοιων παικτών, προσπαθείς να παίξεις σκληρά και να δείξεις τι αξίζεις στην λίγκα. Βοήθησε την ομάδα του, αλλά και εμείς κάναμε καλή δουλειά στο να τον περιορίσουμε. Ήταν καλό για εμάς».

“I think we did a great job, in the second half, just playing hard. I think the bench did a great job of coming in and giving us energy, moving the ball real well, and creating shots for everyone out there.” pic.twitter.com/HW1uItoxG1

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 20 Δεκεμβρίου 2018