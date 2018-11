Πολύ μεγάλο ματς στο Μιλγουόκι με τους Μπακς να πετυχαίνουν την 11η νίκη τους σε 13 παιχνίδια στο σπίτι τους. Νέο θύμα για την παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν οι Μπουλς που μπορεί να το πάλεψαν και με το παραπάνω, αλλά ηττήθηκαν με 116-113. Ένα σκορ που διαμορφώθηκε με buzzer beater του Κρις Μίντλετον που με τρίποντο 4 δεύτερα πριν το τέλος έδωσε την μεγάλη νίκη στην ομάδα του. Μια νίκη που φέρνει τα... ελάφια στο 15-6, με την εντυπωσιακή πορεία τους να συνεχίζεται, ενώ οι... ταύροι που ξαναλέμε πως σήμερα το πάλεψαν και με το παραπάνω, έπεσαν στο 5-17.

Πρώτος σκόρερ για τους... πράσινους ήταν ο εντυπωσιακός για ακόμα μία φορά Greek Freak, με τον Έλληνα φόργουορντ σε 34 λεπτά αγώνα να πετυχαίνει 36 πόντους, να κατεβάζει 11 ριμπάουντ, να δίνει 8 ασίστ, να κάνει 2 κλεψίματα και να ρίχνει και 1 τάπα. Δίπλα του ο Μπρογκτόν που έφτασε τους 24, ενώ ο Μίντλετον είχε 17 και φυσικά το νικητήριο καλάθι. Για τους ηττημένους εξαιρετικοί ήταν οι Πάρκερ και ΛαΒίν που είχαν από 24 πόντους.

