Κατσικάρης για Πέισερς και Νετς (pic)

Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής οδήγησε την Τενερίφη στα playoffs της Liga Endesa ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Ισπανία παραδέχτηκε πως το να δουλέψει κάποια στιγμή στις ΗΠΑ είναι ένα όνειρο που μένει να εκπληρωθεί. Το επαγγελματικό μέλλον του Κατσικάρη, λοιπόν, συνδέεται με το ΝΒΑ αφού αναμένεται να ενταχθεί στο προπονητικό σταφ μιας ομάδας της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη, με το 101tv.es να αναφέρει τους Πέισερς.

Μάλιστα ο Έλληνας κόουτς είχε ενταχθεί στο προπονητικό τιμ τους στο Summer League του 2015. Παράλληλα, και οι Νετς φέρονται ως προοπτική για τον Κατσικάρη, ως ασίσταντ κόουτς του Κένι Άτκινσον.

Reports out of Greece say Nets are hiring Fotis Katsikaris, a top European coach, as an assistant to Kenny Atkinson. Not so, says league source.

