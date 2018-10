Η έννοια του ηγέτη, στο πρόσωπο του Τζον Τέρι (pics & vids)

To 2017 έβαλε τέλος σε παρουσία 22 ετών στους «μπλε» του Λονδίνου, κλείνοντας ένα τεράστιο κεφάλαιο. Βέβαια το έκλεισε όσον αφορά στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι της ποδοσφαιρικής του καριέρας, αφού ήδη συνεργάστηκε σε επίπεδο προπονητικής στα τμήματα υποδομής του κλαμπ, ενώ απώτερος στόχος του σε ένα μακρόπνοο πλάνο είναι να βρεθεί στο «τιμόνι» της πρώτης ομάδας.

Όταν κλήθηκε να πάρει μια απόφαση για να συνεχίσει την καριέρα του, το περασμένο καλοκαίρι, σκέφτηκε πρώτα ότι δεν ήθελε να πληγώσει την Τσέλσι. Δεν ήθελε να τεθεί αντιμέτωπος με την αγαπημένη του ομάδα, τους οπαδούς που τον λάτρεψαν και από τους οποίους λατρεύτηκε, αλλά και να βρεθεί με άλλη φανέλα, ως αντίπαλος, στο γήπεδο όπου έζησε τεράστιες στιγμές. Κάπως έτσι προέκυψε η μεταγραφή στην Άστον Βίλα για μια σεζόν, προσπαθώντας αλλά μη καταφέρνοντας κι εκείνος να συμβάλλει όσο θα ήθελε για να διεκδικήσει η ομάδα του Μπέρμιγχαμ την άνοδο στην Premier League.

Το βράδυ της Κυριακής, 7η Οκτωβρίου του 2018, ο Τζον Τέρι ανακοίνωσε το φινάλε. Ένα φινάλε αναμενόμενο από τη στιγμή που είχε μείνει δίχως ομάδα από το τέλος της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, όσο κι αν ο ίδιος είχε τονίσει σε συνέντευξή του ότι αισθάνεται πως έχει ακόμα να δώσει πολλά ως ποδοσφαιριστής κι όχι μονάχα για μια συμπληρωματική χρονιά στο βιογραφικό του. Έφτασε κοντά στη Σπαρτάκ Μόσχας με πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, όμως εν τέλει επέλεξε να μη μετακινηθεί στη Ρωσία, αφού αισθανόταν πως δεν θα ήταν καλή επιλογή.

Οι τίτλοι τέλους πέφτουν για τον Τζον Τέρι με πέντε πρωταθλήματα Premier League, τέσσερα FA Cup, τρια League Cup, δυο Community Shields και φυσικά το Champions League του 2012 με την επικράτηση επί της Μπάγερν στον μεγάλο τελικό του Μονάχου, όπου δεν αγωνίστηκε, ενώ ήρθε και το Europa League την αμέσως επόμενη σεζόν σε back-to-back ευρωπαϊκές επιτυχίες.

Στο «Στάμφορντ Μπριτζ», το πανό με τη μορφή του και την επιγραφή «Captain, Leader, Legend», δεν έφυγε ποτέ κι ούτε πρόκειται να φύγει.

Από το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα της Τσέλσι, το 1998, σε ματς του League Cup απέναντι στην Άστον Βίλα, όπως επίσης και από την πρώτη του παρουσία στο αρχικό σχήμα σε ηλικία 17 ετών, μέχρι και το καλοκαίρι του 2017, η πορεία του ήταν τέτοια που στην ανακοίνωση της απόσυρσης, άπαντες κάνουν λόγο για έναν από τους πιο επιτυχημένους, εμβληματικούς και καλύτερους αμυντικούς που έχει δει ποτέ το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Within seconds of coming on for his debut as a 17 year-old, #JohnTerry was marshalling what was to become HIS defence. Thank you to our most successful captain and the best defender in #PremierLeague history. #CaptainLeaderLegend pic.twitter.com/D0kqUCaDLy

— 90sChelsea (@90schelsea) October 7, 2018