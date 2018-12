Χορεύτρια έκανε στριπτίζ on stage μπροστά στον Διονύση Σαββόπουλο (vid)

Μία μεγάλη έκπληξη περίμενε τον Διονύση Σαββόπουλο και τους εκατοντάδες θεατές του μουσικού προγράμματος του δημοφιλούς συνθέτη και τραγουδοποιού, όταν μία καλλίγραμμη κοπέλα ανέβηκε στην σκηνή κι άρχισε να χορεύει αισθησιακά ντυμένη... αστυνομικός.

Η συνέχεια, όμως, ήταν ακόμα πιο «αποκαλυπτική», καθώς η νεαρή χορεύτρια άρχισε να «ξεφορτώνεται» τα ρούχα της υπό τους ήχους του Τζο Κόκερ στο "You can leave your hat on", για να μείνει τελικά μόνο με τα εσώρουχα μπροστά από τον «Νιόνιο» που έδειχνε να το απολαμβάνει ιδιαίτερα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της ζωντανής εμφάνισης του Διονύση Σαββόπουλου, ενώ όπως είναι φυσικό το βίντεο σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από τηλεοπτικές εκπομπές και χρήστες των social media.