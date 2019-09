Στέλεχος της ΝΔ χαρακτηρίζει δημοσίως «πίθηκο» έναν πρόσφυγα (pics)

Μόνο ως χυδαία και απάνθρωπα μπορούν να χαρακτηριστούν τα μηνύματα στο Twitter του Θεόδωρου Γιάνναρου σε έναν πρόσφυγα από το Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου «Ελπίς» και μέλος της ΝΔ στον τομέα υγείας, απάντησε με τον πιο εμετικό τρόπο στο ποστάρισμα που έκανε ο Arash Hampay που έγραφε στα Αγγλικά: «Φασίστες, είμαι εντάξει στη νέα μου πατρίδα, θα συνεχίζω τις δράσεις για να αλλάξω την πόλη μου. Η πόλη μας πρέπει να καθαρίσει από τον φασισμό

Hey fascists

I’m ok in my new country,

you can’t choose my movement, I will continue to change my new city face and atmosphere, our city has to be clean of fascism.#Athens pic.twitter.com/7kfNbj2qKT

— arash hampay آرش‌همپای (@AHampay) September 1, 2019