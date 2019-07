Δημοσιογράφος του BBC σε Μητσοτάκη: «Είστε σοβαρός, δεν βρήκατε γυναίκες;» (vid)

Μεγάλη συνέντευξη για σχέδιά του ως Πρωθυπουργός πλέον της Ελλάδας, παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο μετά την εκλογή του στο BBC.

Μετά των ερωτήσεων που δέχθηκε από την Zeinab Badawi ήταν για το μικρό ποσοστό γυναικών που ανέλαβαν χώρο στη νέα κυβέρνηση, καθώς υπάρχουν μόλις 5 σε σύνολο 51 ατόμων.

Αφού λοιπόν ρωτήθηκε για την ισότητα των φύλων και απάντησε πως είναι υπέρμαχος, ο νέος Πρωθυπουργός δικαιολόγησε την κίνησή του αυτή, λέγοντας: «Δυστυχώς δεν είχαμε γυναίκες που να ενδιαφέρονται για να ασχοληθούν με την πολιτική».

Η απάντησή του αυτή, έκανε την δημοσιογράφο να απορήσει, λέγοντας: «Είστε σοβαρός. Σε όλη αυτή την χώρα με τις υπέροχες γυναίκες...», με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπεραμύνεται αναφέροντας ως παράδειγμα το πόσες είχε ως υποψήφιες στα ψηφοδέλτια της ΝΔ.

Τότε η Zeinab Badawi του επεσήμανε πως θα μπορούσε, όπως επέλεξε τόσους τεχνοκράτες, να βρει 21 γυναίκες που να κάνουν για τις θέσεις αυτές, λέγοντας: «Είμαι σίγουρη πως μπορώ να βρω για εσάς 21 γυναίκες», με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να στέκεται στο πόσο διστακτικές ήταν.

Δείτε το επίμαχο σημείο της συνέντευξης...

Greece’s new Prime Minister @kmitsotakis says the reason for the shortage of women in his government is that “they were much more hesitant than men" to join the cabinet pic.twitter.com/7zl4hvXefG

— BBC HARDtalk (@BBCHARDtalk) July 10, 2019