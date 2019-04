Η selfie Τσίπρα - Ζάεφ στα Σκόπια! (pics)

Να υπενθυμίσουμε πως ο Έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, βρίσκεται στη γειτονική χώρα στο πλαίσιο συνάντησής του με τον Ζόραν Ζάεφ.

Το ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα στα Σκόπια αποσκοπεί πρωτίστως στο να χτιστούν γέφυρες οικονομικής συνεργασίας αλλά και στο να εμπεδωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στους δύο λαούς. Αποσκοπεί όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές στην αναβάθμιση των σχέσεων των δύο χωρών σε διπλωματικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.

Selfie time for North Macedonia PM @Zoran_Zaev and Greece's @tsipras_eu, who just landed in Skopje. @AFPphoto by @RAtanasovski pic.twitter.com/BeY3iTeqUh

— Sally Mairs (@ssmairs) April 2, 2019