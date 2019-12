Μοντέλο αναρωτιέται γιατί οι άνδρες βλέπουν ποδόσφαιρο και γίνεται viral (pics)

Είναι γεγονός οτι οι περισσότερες γυναίκες που δεν παρακολουθούν ποδόσφαιρο, αδυνατούν να καταλάβουν το πάθος των ανδρών για την μπάλα.

Το να δεις τον αγώνα μίας ομάδας που δεν υποστηρίζεις, τους φαίνεται παράξενο.



Η επιθυμία σου να δεις τα στιγμιότυπα του συγκεκριμένου αγώνα, αργότερα, τους φαίνεται ακόμα πιο τρελό.



Όπως και το γεγονός οτι θα παίξεις FIFA και θα πάρεις την αγαπημένη σου ομάδα.



Αυτούς τους προβληματισμούς της, λοιπόν εξέφρασε μέσω Twitter η Amber Smith και κατάφερε να σαρώσει τα likes και τις απαντήσεις.



Why are boys so obsessed with football? They watch it every day even if they don’t support that team, then watch the highlights of the same game they watched just hours before. Then they play fifa pretending to be their team. Whyyyyy

— Amber Turner (@AmberTurner_x) December 2, 2019