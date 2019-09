Γυναίκα δάγκωσε τα γεννητικά όργανα αρσενικής καμήλας επειδή καθόταν πάνω της! (pics)

Μια γυναίκα αναγκάστηκε να δαγκώσει τους όρχεις μιας αρσενικής καμήλας προσπαθώντας να ξεφύγει, καθώς το ζώο καθόταν πάνω της.

Όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα κυνηγούσε τον σκύλο της, ο οποίος ήταν κωφός και δεν μπορούσε να την ακούσει όταν του φώναζε να γυρίσει πίσω.

Το σκυλί κατέληξε να τρέχει στο σημείο που ήταν η καμήλα. Η γυναίκα προσπάθησε να το πιάσει και η καμήλα έκατσε πάνω της.

Η ιδιοκτήτρια του σκύλου στην προσπάθειά της να ξεφύγει, αναγκάστηκε να δαγκώσει τους όρχεις του ζώου.

«Δάγκωσα τα γεννητικά του όργανα για να τον απομακρύνω», είπε στην αστυνομία.

Στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ το ζώο είναι καλά στην υγεία του και δεν έπαθε κάποια ζημιά στα γεννητικά του όργανα.

