Zonkey: Η διασταύρωση ζέβρας με γαϊδουράκι δημιουργεί νέο είδος θηλαστικού (pics)

Το νεογέννητο Zippy, όπως ονομάστηκε από τους ιδιοκτήτες της φάρμας στο Σόμερσετ της Μεγάλης Βρετανίας στην οποία γεννήθηκε πριν από περίπου ένα μήνα, δείχνει υγιέστατο, ενώ έχει προσαρμοστεί πλήρως στην διαβίωση με τα άλλα ζώα της φάρμας.

Το αρσενικό πουλάρι γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου, ενώ οι γονείς του είναι μία 6χρονη θηλυκή ζέβρα κι ένας γάιδαρος τεσσάρων ετών.

Ultra-rare zonkey crossbreed foal is born on a farm in Somerset https://t.co/dbOPfP6IKC pic.twitter.com/NzySYcWmKb

— Siglov Freudivan (@DerangedRadio) November 2, 2018