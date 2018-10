Η ελληνική διασκευή του "Bella Ciao" μάς θύμισε τις χειρότερες ever διασκευές στην ελληνική μουσική (vids & poll)

Με αφορμή την πρόσφατη διασκευή του "Bella Ciao", του ιταλικού ιστορικού αντάρτικου τραγουδιού από τον Πρόδρομο και τις Dinamiss, θυμηθήκαμε τις χειρότερες διασκευές στην ιστορία του ελληνικού πενταγράμμου.

Από την Έφη Θώδη και το "Can't Take My Eyes Off of You" και την ελληνική έκδοση του Despacito από τον So Tiri, οι πλατφόρμες βίντεο βρίθουν από αντίστοιχες «δημιουργίες» κι εμείς σάς παρουσιάζουμε όσες άφησαν κυριολεκτικά ανεξίτηλο το στίγμα τους στα αυτιά μας...

So Tiri - Thes Pastichio

Έφη Θώδη - Can't Take My Eyes Off of You

Πρόδρομος feat Dinamiss - Σ' αγαπάω

Λευτέρης Πανταζής - Breathless

Στέλιος Ρόκκος - Aerial

Ψηφίστε στο poll του gazzetta.gr την δική σας «αγαπημένη» διασκευή