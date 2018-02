H αγελάδα- φυγάς που έχει γίνει παγκόσμιο Viral (pics & vid)

Μία αγελάδα, που δραπέτευσε από το φορτηγό που την μετέφερε στο σημείο,που θα γινόταν η σφαγή της, έχει συγκεντρώσει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Hermien, ζει σαν φυγάς σε δάσος της Ολλανδίας, ενώ όλες οι προσπάθειες για τον εντοπισμό της έχουν αποβεί άκαρπες, καθώς το έξυπνο θηλαστικό παραμένει καλά κρυμμένο από τους διώκτες του.

Pagine #animali . @repubblica Diventa una webstar la mucca Hermien: fuggita dal macello in Olanda la giovane limousine vive nascosta in un bosco e il Partito degli animali raccoglie fondi (cow-funding) per pagarle la libertà a vita (p.14) #JesuisHermien #MeKoe #GoHermien pic.twitter.com/kkzbXN3P3p

Η ιστορία της αγελάδας που το έσκασε έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων,που συγκεντρώνουν χρήματα ώστε το ζώο να εντοπιστεί και να μεταφερθεί σε φάρμα, όπου θα ζήσει ελεύθερο και χωρίς να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της σφαγής.

Ήδη, μέσω του διαδικτύου, έχει συγκεντρωθεί το ποσό των 48.000 ευρώ, ενώ οι πληροφορίες από την Ολλανδία αναφέρουν ότι η φυγή της Hemien σημειώθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου.

And sometimes an animal will fight hard not to die! #GoHermien https://t.co/IBi31WzHqm

— Arms Are For Hugging (@garden_heidi) February 9, 2018