Μοναδικά κολλάζ με την Αθήνα του χθες και του σήμερα (pics)

Ο Moore ενσωματώνει ψηφιακά στις σύγχρονες φωτογραφίες του vintage εικόνες, οι οποίες του παραχωρήθηκαν από τις συλλογές του ιστορικού τέχνης και διευθυντή των Éditions Kallimages, Χάρη Γιακουμή. Έτσι, ιστορικοί χώροι αποτυπωμένοι μέσα από το φακό δύο φωτογράφων με χρονική απόσταση ενός αιώνα μεταξύ τους, συνθέτουν ένα παζλ που αποκαλύπτει ένα είδος διάδρασης παρελθόντος και παρόντος, διάλογο ή έκπληξη, αντίλαλο ή αντιπαράθεση.

Bet royale* Ποιος θα επιβιώσει; Έπαθλο 10,000€! *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις

Ο Richard W. Moore λέει χαρακτηριστικά για την Έκθεση: «Το 2016, ανακάλυψα ένα αρχείο φωτογραφιών της Ελλάδας στην συλλογή των Éditions Kallimages στο Παρίσι. Η ανακάλυψη αυτή με ώθησε να αφιερώσω χρόνο στην Ελλάδα με σκοπό να επισκεφθώ και να φωτογραφίσω τοποθεσίες που έχουν φωτογραφηθεί στο παρελθόν, συχνά από το ίδιο σημείο. Σε πολλές περιπτώσεις διαπίστωνα ότι φωτογραφίζω ανθρώπους που φωτογραφίζουν τους χώρους αυτούς. Οι "διπλές φωτογραφίες" συνταιριάζουν το παρελθόν και το παρόν στο ίδιο πλαίσιο, ακολουθώντας μια ροή ιδεών: παρατήρηση και συνάντηση, μνήμη και λήθη, συγχρονισμός. Το ενδιαφέρον μου εστιάζεται τόσο στο σουρεαλισμό όσο και στην ιστορία: το παρελθόν ως έργο της φαντασίας».

Ο Richard W. Moore είναι πτυχιούχος του Πανεπιστήμιου Yale στην Τέχνη και Αρχιτεκτονική, ενώ σπούδασε φωτογραφία με τον Paul Caponigro και τον Neil Maurer. Η αγάπη του για τον ελληνικό πολιτισμό ξεκίνησε την εποχή που βρέθηκε ως μέλος ομάδας φωτογράφισης αρχαιολογικών χώρων στο χωριό Φλαμούδι, στην Αμμόχωστο της Κύπρου, πριν από την εισβολή του 1974. Επέστρεψε στην Αθήνα το 2016 για να ανανεώσει την αγάπη του για την τέχνη και την αρχιτεκτονική της Ελλάδας.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με την έλευση της ψηφιακής φωτογραφίας, ο Moore άρχισε να δημιουργεί «διπλές εικόνες» με vintage και σύγχρονες φωτογραφίες. Από τότε έχει ολοκληρώσει έξι εργασίες σε ιστορικούς χώρους στη Νέα Αγγλία, από τις οποίες προέκυψαν εκθέσεις και βιβλία, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Monhegan Come Again (2014).

Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορους χώρους τέχνης στις πολιτείες του New Hampshire και Maine. Είναι μέλος της κριτικής επιτροπής του Ogunquit Art Association και του Συλλόγου Καλλιτεχνών και επίσης μέλος της Εταιρείας Φωτογραφικών Καλλιτεχνών του New Hampshire, στην οποία διετέλεσε και Πρόεδρος. Ζει στο Deerfield, New Hampshire.

Πληροφορίες

Γκαλερί Χατζηκυριάκος-Γκίκας Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, Αθήνα

Εγκαίνια Έκθεσης: Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, 20:00

Διάρκεια Έκθεσης: 14 Ιουνίου – 7 Ιουλίου 2018

Δευτέρα – Παρασκευή: 12:00 – 21:00, Σάββατο: 10:30 – 14:30, Κυριακή κλειστά

Είσοδος ελεύθερη

Τηλέφωνο πληροφοριών: 210 3680052

Πηγή: reader.gr