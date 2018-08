Οδηγώντας στο εξωτερικό

Μια που ημερολογιακά τουλάχιστον έχουμε ακόμα καλοκαιράκι και με την εμπειρία του roadtrip στην Χώρα των Βάσκων ακόμα νωπή στο μυαλό μου, είπα να μοιραστώ λίγο μαζί σας ένα δυο πράγματα περί αυτοκινητάδας στο εξωτερικό.

Αρχίζω από το τέλος προς την αρχή. Οδήγησα 2150 χλμ από την Girona μέσω Lleida στο San Sebastian, μετά προς Bilbao, στην ευρύτερη περιοχή της Rjoha, έπειτα ξανά προς San Sebastian, όλη την παραλιακή διαδρομή του Ατλαντικού (λέμε τώρα) προς Γαλλία και Bordeaux μέσω Biaritz, από το Bordeaux στα αμπέλια του Saint Emillion και τέλος ξανά προς Girona και δεν είδα ούτε 1 (ένα) σκοτωμένο ζώο στο δρόμο!

Ούτε δρόμοι αυστηρά περιφραγμένοι, κυρίως οδήγησα μέσω επαρχιακών οδών για να αποφεύγω διόδια και για να απολαμβάνω διαδρομές αντί για «κλειστούς» αυτοκινητόδρομους κι όμως ρε παιδιά ούτε ένα σκοτωμένο ζώο σε Χώρα των Βάσκων και Γαλλία! Μη σας πω καλύτερα, πόσα συνάντησα σε μια απλή διαδρομή προς Χαλκιδική.Τι κάνουμε τόσο λάθος ρε γαμώτο, που οι δρόμοι μας γίνονται καρμανιόλες για σκυλάκια και γατάκια, τα οποία μένουν και κάμποσο σκοτωμένα ως αποτρόπαιο και απολίτιστο θέαμα στους δρόμους μας ;

Μπορεί να ρύθμισα το GPS στη λειτουργία avoid tolls αλλά σε μια δυο διαδρομές χρειάστηκε να μπούμε σε αυτοκινητόδρομο, οπότε πληρώσαμε τσουχτερό σχετικά αντίτιμο αλλά σε 1 (μία) στάση διοδίων, στην έξοδο προς τον τελικό μας προορισμό! Όχι αυτή η δική μας γελοιότητα που ξεκινάς από Θεσσαλονίκη για Αθήνα και σταματάς 11 (ΕΝΤΕΚΑ) φορές,για να σου σπάσουν τα νεύρα και να σου βάλουν και βαθιά το χέρι στον… στην τσέπη. Νισάφι πια.

Η οδηγική εμπειρία του Mini Cooper 1.5d προσωπικά με άφησε απόλυτα ικανοποιημένο, ένιωθα το αυτοκίνητο στιβαρό και ξεκούραστο, ενώ το Navigator και το Media System έκαναν τις πολλές ομολογουμένως διαδρομές μας ακριβείς και διασκεδαστικές. Ήμασταν αρκετά τυχεροί, που μας έκατσε το συγκεκριμένο μοντέλο, γιατί έδωσε μια υπεραξία στο ταξίδι μας. Το αν είναι κουραστικό ή όχι, το να ταξιδεύεις τόσα χιλιόμετρα στις διακοπές, είναι για μένα καθαρά υποκειμενικό, οπότε καλύτερα μην μπούμε σε καμιά κοντρίτσα μεταξύ μας για αυτό, να χαρείτε.

Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα χρονικό άλμα στην προετοιμασία του ταξιδιού και να δώσω μερικές χρηστικές πληροφορίες για την ενοικίαση αυτοκινήτου στο εξωτερικό.

Κατ’ αρχάς το project ξεκινάει με την απαραίτητη ιντερνετική έρευνα για την καλύτερη τιμή ή για να ακριβολογώ για τη best value for money επιλογή. Θα βρείτε λοιπόν σίγουρα μια πλατφόρμα ενοικίασης αυτοκινήτων, που θα σας δίνει καλύτερη τιμή από τα επίσημα sites των γνωστών εταιριών ενοικίασης.

Στην πραγματικότητα το τι είναι φτηνό και τι ακριβό, μπάζει πολύ νερό. Για την κράτηση χρειάζεστε οπωσδήποτε πιστωτική κι όχι χρεωστική κάρτα για την χρέωση τόσο της ενοικίασης όσο και της εγγύησης. Τώρα προσέξτε. Ενώ η πλατφόρμα ενοικίασης δίνει χαμηλότερη τιμή ενοικίασης, κρατάει σχεδόν το διπλάσιο ποσό εγγύησης και το αποδεσμεύει 2-3 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της ενοικίασης. Μια μεγάλη εταιρία, όπως η Sixt από την οποία νοίκιασα εγώ ας πούμε, ήταν κατά 50 ευρώ ακριβότερη συνολικά αλλά μου κράτησε μικρότερη εγγύηση και την αποδέσμευσε 2 μέρες μετά την παράδοση του αυτοκινήτου.

Νοίκιασα δηλαδή ένα μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητο προς 350 ευρώ για 10 ημέρες και μου κράτησαν άλλα τόσα για εγγύηση. Η πλατφόρμα ήθελε να μου μπλοκάρει 1300 ευρώ για 3 εβδομάδες! Άσε που δε δέχονται Diners ή American Express οι εκλεκτικοί! Συνιστώ επίσης ανεπιφύλακτα την πληρωμή πρόσθετης ασφάλειας στα 120 περίπου ευρώ για όλες τις μέρες, ώστε να μην ασχολείστε με γρατζουνιές και χτυπήματα στο αμάξωμα.

Μεγάλη προσοχή σε δύο πράγματα ! Δεν δέχονται όλες οι χώρες το ροζ δίπλωμα, που οι περισσότεροι της γενιάς μου διαθέτουν. Το διεθνές που απαιτείται στην Ισπανία, ήθελε 2 περίπου μήνες να εκδοθεί, οπότε μια επιλογή είχα. Να εκδώσω ένα χάρτινο διεθνές με 1 χρόνο ισχύ που εκδίδει η ΕΛΠΑ αυθημερόν προς 50 € !!! Και κάπως έτσι έμαθα πως επιβιώνει η ΕΛΠΑ τις δύσκολες αυτές μέρες. Μεγάλη προσοχή και στα όρια ταχύτητας και τις τροχαίες παραβάσεις ενώ οδηγείτε στα ξένα, γιατί μπορεί να γυρίσετε χαλαροί και άνετοι πίσω στην πατρίδα και μετά από κανένα διβδόμαδο να έρθει και το πεσκέσι από την τροχαία του εξωτερικού!

Σε γενικές γραμμές το έχω απολαύσει στο παρελθόν, το απόλαυσα φέτος και θα το απολαύσω και πάλι στο μέλλον. Άντε του χρόνου και με δεξιοτίμονο! Όπου κι αν οδηγείτε, σας παρακαλώ extraπροσοχή. Μεταφέρετε ό,τι πολυτιμότερο, τη μια και μοναδική ζωή, τη δική σας κι αυτών που αγαπάτε.