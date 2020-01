Ρολόι της Αποκάλυψης: Για πρώτη φορά είμαστε στα 100 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του κόσμου! (pics & vid)

Κάθε χρόνο από το 1947 η επιστημονική κοινότητα χρησιμοποιεί το περίφημο «Ρολόι της Αποκάλυψης» (Doomsday Clock), προκειμένου να προειδοποιήσει για κινδύνους, σχηματικά πάντα, που απειλούν την ανθρωπότητα με αφανισμό.

Ουσιαστικά, το Ρολόι μάς δείχνει πόσο κοντά στο τέλος έχουμε φτάσει. Όπου τέλος, βάλτε τα μεσάνυχτα.

Φέτος, λοιπόν, όπως ανακοίνωσαν οι επιστήμονες το απόγευμα της Πέμπτης, η... ώρα δείχνει 100 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα και την ολική καταστροφή, πιο κοντά, δηλαδή, από ποτέ!

Μέχρι πέρυσι, να σημειώσουμε, ο δείκτης ήταν στα δύο λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, «ισοφαρίζοντας» το «ρεκόρ» του 1953, με τις ΗΠΑ, λίγους μήνες νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 1952, να δοκιμάζει πυρηνικά όπλα στον Ειρηνικό και ολόκληρο τον κόσμο να τρέμει στη σκέψη ενός πυρηνικού πολέμου.

Φτάσαμε, ωστόσο, πλέον, να ξεπεράσουμε ακόμη και αυτό!

Οι επιστήμονες, δε, που αποφάσισαν να γυρίσουν εκεί τους δείκτες του Ρολογιού της Αποκάλυψης, θέλουν με αυτόν τον τρόπο να υπογραμμίσουν τους υπαρκτούς κινδύνους, που απειλούν την ανθρωπότητα και οι οποίοι απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

