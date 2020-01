Ιράκ: Πύραυλοι έπληξαν βάση των Αμερικανών

Πύραυλοι έπεσαν την Τρίτη (14/1) κοντά στην αεροπορική βάση Taji βόρεια της Βαγδάτης στον απόηχο προηγούμενων ιρανικών επιθέσεων.

Στη βάση είναι εγκατεστημένοι και Αμερικανοί στρατιώτες.

Ο αριθμός των πυραύλων είναι αδιευκρίνιστος.

#BREAKING: Iraqi media is reporting that rockets have been fired at the US army base in Camp Taji, north of Baghdad.

Taji is the base for the remaining New Zealand defence force personnel in Iraq. https://t.co/Pa8vLov6JC

— RNZ (@radionz) January 14, 2020