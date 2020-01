Το παλαιότερο υλικό της Γης βρέθηκε σε μετεωρίτη

Τα σωματίδια από ένα μακρύ νεκρό άστρο που βρέθηκαν μέσα σε έναν μετεωρίτη που έπεσε στη γη στη δεκαετία του 1960, αναφέρονται ως το παλαιότερο υλικό που ανακαλύφθηκε ποτέ.

Το αστέρι της πραγματικής ζωής σχηματίστηκε πριν από επτά δισεκατομμύρια χρόνια, πολύ πριν «γεννηθεί» ο ήλιος.

Τα αστέρια δημιουργούνται όταν η σκόνη και το αέριο στο διάστημα βρουν το ένα το άλλο, προσκολληθούν το ένα στο άλλο και θερμαίνονται.

Μετά από καύση για εκατομμύρια χρόνια πεθαίνουν και ρίχνουν σωματίδια,

Αυτά τα κομμάτια τελικά σχηματίζουν νέα αστέρια, μαζί με νέους πλανήτες, φεγγάρια και μετεωρίτες.

Οι ερευνητές του The Field Museum of Natural History στο Σικάγο αναλύουν τους προπολικούς κόκκους που βρέθηκαν στον μετεωρίτη του Murchison που έπεσε στη Βικτώρια της Αυστραλίας το 1969.

Μέτρησαν την έκθεσή τους σε κοσμικές ακτίνες - πρωτόνια υψηλής ενέργειας και ατομικούς πυρήνες που μετακινούνται μέσω του χώρου με σχεδόν την ταχύτητα του φωτός.

Βάσει του αριθμού των κοσμικών ακτίνων που είχαν απορροφηθεί, οι περισσότεροι κόκκοι έπρεπε να είναι 4,6 έως 4, 9 δισεκατομμυρίων ετών και ορισμένοι κόκκοι ήταν ακόμα παλαιότεροι, πάνω από 5.5 δισεκατομμυρίων ετών.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής Philipp Heck, δήλωσε: «Αυτή είναι μία από τις πιο συναρπαστικές μελέτες στις οποίες έχω εργαστεί. Είναι τα παλαιότερα στερεά υλικά που βρέθηκαν ποτέ και μας λένε για το πώς σχηματίστηκαν τα αστέρια στον γαλαξία μας», ανέφερε.

Older than the sun: Stardust revealed as oldest solid material on earth https://t.co/vAZNlaLywb

— Sky News (@SkyNews) January 14, 2020