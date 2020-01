Φοιτητής έφτιαξε τρισδιάστατο εκτυπωτή... σοκολάτας! (pics & vids)

Τρομερή εφεύρεση από έναν φοιτητή μηχανικής στη σχολή Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας -που αναμένεται να προκαλέσει... πονοκέφαλο στις σοκολατερί και τα ζαχαροπλαστεία.

Ο Evan Weinstein, λοιπόν, όπως είναι το όνομα του φοιτητή, έφτιαξε έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή... σοκολάτας!

Για την ακρίβεια, έφτιαξε τον πιο επαγγελματικό, μέχρι σήμερα, τρισδιάστατο εκτυπωτή σοκολάτας, καθώς ήδη από το 2014 κυκλοφορούν παρόμοια μηχανήματα στην αγορά. Μάλιστα, πολλοί επαγγελματίες τα χρησιμοποιούν, αλλά απευθύνονται κυρίως σε ερασιτέχνες.

Το Cocoa Press του Weinstein, όμως, μπορεί να κάνει τώρα τους ερασιτέχνες... επαγγελματίες!

Τι κάνει αυτός ο εκτυπωτής;

Απλούστατο.

Σχεδιάζεις τι θέλεις να σου φτιάξει και στο φτιάχνει. Με σοκολάτα φυσικά! Το μόνο που χρειάζεται, δηλαδή, να κάνεις, είναι να ρυθμίσεις τη θερμοκρασία, εκεί που θες, για να πήξει η σοκολάτα.

«Ένιωσα ότι η τεχνολογία έχει τόσες πολλές δυνατότητες και ήθελα αυτή την πρόκληση, για να κάνω κάτι καινοτόμο», είπε ο Weinstein. «Νομίζω ότι υπάρχει κάτι στο φαγητό, με το οποίο οι άνθρωποι πραγματικά συνδέονται, και ειδικά όταν πρόκειται για σοκολάτα», συμπλήρωσε.

We are so thrilled to be featured in Penn Today, and look forward to a strong year in #3dChocolatePrinting ! https://t.co/xhRbeJvnNj

Το φοβερό είναι ξεκίνησε να αναπτύσσει αυτή την τεχνολογία στο γυμνάσιο και ήδη από τα πρώτα χρόνια των σπουδών του έχει αναπτύξει ένα λειτουργικό προϊόν.

Ο Weinstein, μάλιστα, συγκρίνει τον εκτυπωτή του με μια μηχανή ποπ κορν, «η οποία, απλά, παράγει κάτι πολύ διαφορετικό».

@CocoaPress' Evan Weinstein started out as a Pennovation Accelerator participant and now uses a permanent space on the Pennovation Works campus to create his own maker space of 3D printers and more! Keep an eye on what comes next for him. pic.twitter.com/hXB9JehaSw

