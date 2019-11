Ανακαλύφθηκε μαύρη τρύπα 70 φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει! (pics)

Η εν λόγω μαύρη τρύπα λέγεται LB-1 και βρίσκεται μόλις 15.000 έτη φωτός μακριά από τη Γη, έχοντας μάζα, δε, 70 φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο!

Ακριβώς, λοιπόν, λόγω της ασύλληπτα μεγάλης μάζας της, η LB-1 δεν θα έπρεπε να... υπάρχει, με βάση τις μέχρι τώρα γνώσεις της επιστήμης, διότι, καμία έκρηξη σούπερνοβα δεν θα μπορούσε να την παράξει!

Οι ειδικοί, λοιπόν, πιστεύουν ότι, ίσως, έχουμε να κάνουμε με ένα νέο είδος μαύρης τρύπας, που σχηματίζεται από κάποιον άλλον, άγνωστο -ακόμη- φυσικό μηχανισμό.

«Ο Γαλαξίας εκτιμάται ότι περιέχει 100 εκατομμύρια αστρικές μαύρες τρύπες (σ.σ. θυμίζουμε, αποτελούν, ουσιαστικά, κατά μία έννοια, το τελικό στάδιο της εξέλιξης των άστρων), αλλά η LB-1 είναι διπλάσια απ' ό,τι θεωρούσαμε εφικτό να υπάρχει εκεί έξω», δήλωσε ο Liu Jifeng, καθηγητής του Εθνικού Αστρονομικού Παρατηρητηρίου της Κίνας, ο οποίος ήταν επικεφαλής της έρευνας.

«Οι μαύρες τρύπες, μιας τέτοιας μάζας, δεν θα έπρεπε καν να υπάρχουν στον γαλαξία μας, σύμφωνα με τα περισσότερα από τα σημερινά μοντέλα της αστρικής εξέλιξης», πρόσθεσε.

The black hole LB-1 spotted in the Milky way https://t.co/ZTaKYFMrVB

Οι επιστήμονες πιστεύουν, γενικά, ότι υπάρχουν δύο τύποι μαύρων οπών.

Οι πιο συνηθισμένες αστρικές μαύρες τρύπες -έως 20 φορές πιο μεγάλες από τον Ήλιο- σχηματίζονται όταν το κέντρο ενός πολύ μεγάλου αστέρα καταρρέει μέσα από τον εαυτό του.

Από την άλλη, οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες είναι τουλάχιστον ένα εκατομμύριο φορές μεγαλύτερες από τον Ήλιο και η προέλευσή τους είναι αβέβαιη.

Αλλά οι ερευνητές πίστευαν ότι «τα τυπικά αστέρια στον Γαλαξία αποβάλλουν το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού τους αερίου μέσω των αστρικών ανέμων, εμποδίζοντας την εμφάνιση μιας μαύρης τρύπας μεγέθους LB-1», είπε ο Liu και συμπλήρωσε: «Οι θεωρητικοί θα πρέπει τώρα να αναλάβουν την πρόκληση να εξηγήσουν πώς διαμορφώθηκε αυτό το πράγμα»...

The monster black hole is located 15,000 light-years from Earth and has been named LB-1 by the researchers at National Astronomical Observatory of China https://t.co/gdcLNC4TOZ

