Δεκάδες νεκροί σε κατολίσθηση στο Καμερούν (vid)

Οι ομάδες διάσωσης «χτενίζουν» τα συντρίμμια των κατεστραμμένων σπιτιών αναζητώντας επιζώντες.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι αγνοούνται, αφού όγκοι λάσπης καταπλάκωσαν καμιά δεκαριά σπίτια στην πόλη Μπαφουσάμ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, σε απόσταση 200 χλμ βόρεια του κυριότερου λιμανιού του Καμερούν, της Ντουάλα.

«Γύρω στις 10 το βράδυ, άκουσα έναν θόρυβο» περιέγραψε ο Άλμπερτ Κένγκε, ο οποίος επέζησε της κατολίσθησης. «Είδα ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης και όταν διασκορπίστηκε, κατάλαβα ότι η πλαγιά του βουνού είχε καταρρεύσει».

#CameroonWestregion At least more than 40 persons are feared dead in a landslide which occurred in a small locality in Bafoussam 3 subdivision on Monday night. pic.twitter.com/C2YiZ9Wi3q

— Cameroon News Agency (CNA) (@CMRNewsAgency) October 29, 2019