Άνοιξε ο δρόμος και... κατάπιε λεωφορείο (vid)

Συγκεκριμένα το λεωφορείο πέρασε από το σημείο την στιγμή που άνοιξε ο υπόνομος στο κέντρο της πόλης.

Μάλιστα το περιστατικό συνέβη σε ώρα αιχμής.

Ωστόσο οι αρχές ανέφεραν πως ο μοναδικός επιβάτης του λεωφορείου είχε τραυματιστεί ελαφρώς.

Το λεωφορείο ήταν σταματημένο στο φανάρι όταν ξαφνικά άνοιξε ο υπόνομος με αποτέλεσμα να πέσει μέσα.

For those curious, the heaviest part of the bus is the back because that’s where the engine is located. This bus was stopped at a red light at the time this occurred. pic.twitter.com/HT3DNQxNCR

— Port Authority PGH (@PGHtransit) October 28, 2019