«Κοσμικό Γέτι»: Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν μυθικό γαλαξία-τέρας (pic & vid)

Όπως αποδεικνύεται, ωστόσο, το σύμπαν στις απαρχές του ήταν γεμάτο «τέρατα»!

Μια νέα μελέτη, υπό την αστρονόμο Christina Williams, έφερε στο «φως» έναν εκπληκτικό, πελώριο και, μέχρι πρότινος, αόρατο γαλαξία, ο οποίος δημιουργεί, τώρα, στους επιστήμονες την προσδοκία ότι και άλλοι, παρόμοιοι μυθικοί γαλαξίες περιμένουν να ανακαλυφθούν.

Αμερικανοί και Αυστραλοί επιστήμονες κατάφεραν, μάλιστα, να φωτογραφίσουν αυτό το «τέρας», δημοσιεύοντας την απίθανη εικόνα -και την έρευνα- στο Astrophysical Journal.

Η Williams, για την ακρίβεια, είδε κατά τύχη ένα αχνό φως (σε μια περιοχή του σύμπαντος όπου δεν υπήρχε κάποιος γνωστός γαλαξίας), το οποίο την οδήγησε στην ανακάλυψή του. Ουσιαστικά, παρατήρησε μια κουκκίδα σε νέα στοιχεία που συνέλεξε το ALMA (Atacama Large Millimeter Array), ένα σύνολο 66 ραδιοτηλεσκοπίων, ψηλά, στα βουνά της Χιλής.

«Ήταν πολύ μυστηριώδες, γιατί το φως φαινόταν να μη συνδέεται καθόλου με κανέναν γνωστό γαλαξία», σημείωσε η αστρονόμος του πανεπιστημίου της Αριζόνα και πρόσθεσε: «Όταν είδα ότι αυτός ο γαλαξίας δεν ήταν ορατός από κανένα άλλο σημείο, ενθουσιάστηκα, γιατί αυτό σήμαινε ότι, πιθανότητα, βρισκόταν πολύ μακριά και ήταν κρυμμένος πίσω από σύννεφα καπνού».

Η Williams, λοιπόν, μόλις είχε ανακαλύψει, έστω και άθελά της, ένα πελώριο γαλαξία, ο οποίος φαίνεται ότι χρονολογείται από την αυγή του σύμπαντος, πριν από 12,5 δισεκατομμύρια χρόνια! Όσα χρόνια, δηλαδή, πήρε στο φως του να φτάσει στη Γη!

Μια πρώτη εκτίμηση των επιστημόνων είναι πως η παρατήρησή του επετεύχθη λόγω της θερμής ακτινοβολίας των σωματιδίων σκόνης, που θερμάνθηκαν από άστρα, τα οποία σχηματίζονται βαθιά μέσα σε αυτόν τον «νέο» γαλαξία. Τα γιγάντια νέφη σκόνης αποκρύπτουν το φως των ίδιων των άστρων, καθιστώντας τον γαλαξία τελείως αόρατο! Ο επίσης συγγραφέας της μελέτης, Ivo Labbé, του πανεπιστημίου Τεχνολογίας Swinburne, της Μελβούρνης, είπε: «Καταλάβαμε ότι ο γαλαξίας είναι, στην πραγματικότητα, ένας μεγάλης μάζας γαλαξίας-τέρας, με πολλά άστρα, όπως ο δικός μας γαλαξίας, αλλά πλήρης δραστηριότητας, διαμορφώνοντας νέα άστρα με ρυθμό 100 φορές μεγαλύτερο από αυτόν του δικού μας γαλαξία»!

By chance, astronomer Christina Williams spotted a faint trace of light that led her to the discovery of a mythical galaxy https://t.co/J8HU13dLFi

— CNN International (@cnni) October 23, 2019